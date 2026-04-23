A San Siro il Como vede svanire il sogno finale di Coppa Italia dopo una gara intensa e ricca di colpi di scena: l’Inter di Christian Chivu rimonta ancora una volta i comaschi e ribalta il risultato, conquistando così il pass per la finale del 13 maggio contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una sconfitta pesante per il Como, che esce in semifinale dopo aver accarezzato il sogno dell’impresa. Nel post partita, anche Douvikas sul suo profilo ufficiale di Instagram ha commentato l’eliminazione, sottolineando il rammarico per la rimonta subita ma anche la necessità di guardare avanti con orgoglio per il percorso compiuto nella competizione.

PISA, ITALIA - 6 GENNAIO: Anastasios Douvikas del Como 1907 festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Como 1907 all'Arena Garibaldi il 6 gennaio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Getty Images)

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Le dichiarazioni di Douvikas dopo l'eliminazione

"Il nostro cammino in Coppa Italia con il Como si conclude... E questo percorso ha significato molto per me, noi e la nostra gente".

L'IMPORTANZA DELLE ULTIME CINQUE PARTITE - "Partite che ci hanno spinto oltre il nostro massimo, momenti che ci hanno unito, una squadra che ci ha creduto e ha lottato fino alla fine. Sono queste le cose che ti restano dentro, dobbiamo concentrarci al massimo per conquistare l'obiettivo che ci è rimasto e far sognare i nostri tifosi, lo meritano".

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I RINGRAZIAMENTI DI DOUVIKAS - "Sono grato veramente tanto alla società, allo staff, ai miei compagni e specialmente ai tifosi. Il vostro supporto, i vostri messaggi, la vostra energia, anche nei momenti più difficili hanno fatto la differenza. Orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto. Restiamo concentrati. Continuiamo a lavorare per raggiungere l'obiettivo".

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