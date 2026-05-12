Bergamo torna ad abbracciare la sua Atalanta con una mostra diffusa dedicata alla storia del club nerazzurro, a quasi due anni dalla storica vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino. Il Comune ha deciso di celebrare il legame profondo tra la città e la Dea attraverso un percorso urbano composto da sei tappe simboliche che raccontano oltre un secolo di passione, identità e appartenenza. L’iniziativa, visitabile fino al 22 maggio, anniversario del trionfo europeo del 2024, attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi di Bergamo e propone targhe storiche corredate da contenuti audio accessibili tramite QRCode. Un viaggio tra sport e memoria collettiva che rende omaggio ai momenti più importanti vissuti dall’Atalanta dal 1907 fino ai successi internazionali degli ultimi anni, simbolo dell’orgoglio bergamasco nel mondo.

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Bergamo omaggia l'Atalanta: sei tappe storiche nel cuore della città

voluta dal Comune dinasce con l’obiettivo di trasformare la storia dell’Atalanta in un percorso culturale aperto a cittadini e visitatori, intrecciando calcio, memoria e identità territoriale. Le sei installazioni distribuite tra Piazza Matteotti, Largo Rezzara, Colle Aperto,, il Cortile dell’Accademia Carrara e Piazzale Goisis raccontano le tappe fondamentali della crescita del club, dalla fondazione del 1907 fino alla conquista dell’Europa League del 2024, considerata il punto più alto della storia nerazzurra.

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Live Streaming

Attraverso i QRCode presenti accanto alle targhe, i visitatori possono ascoltare contenuti audio dedicati ai protagonisti, alle imprese e ai momenti simbolici che hanno contribuito a rendere l’Atalanta un riferimento sportivo riconosciuto anche a livello internazionale. La mostra diffusa rappresenta anche un modo per rafforzare il legame emotivo tra la squadra e la città, un rapporto che negli ultimi anni si è consolidato grazie ai risultati sportivi ottenuti in Italia e in Europa. Bergamo celebra così non soltanto una vittoria calcistica, ma un percorso collettivo costruito nel tempo.

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