Al termine della partita alcuni giocatori locali sono stati aggrediti con schiaffi e cinghiate da un gruppo di tifosi. La squadra adesso si giocherà i playout per non scendere in Promozione

Mattia Celio
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Il calcio italiano viene nuovamente macchiati da atti di violenza. La spiacevole vicenda questa volta si è verifica in Eccellenza, precisamente nella città di Massa. Al termine della sfida che vedeva contrapposti i padroni di casa della Massese e lo Sporting Cecina, vinta dagli ospiti 2-0, due giocatori bianconeri sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi con schiaffi e cinghiati. Inoltre è stata lanciata anche una bomba carta nel bagni dello stadio. La polizia indaga.

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Giocatori della Massese contestati dai tifosi (Fonte Twitter)

Eccellenza, bombe carta e aggressione ai giocatori: a Massa la partita finisce in violenza

Quello che è successo ieri a Massa, in Toscana, ha veramente del clamoroso. Al termine della partita tra Massese e Sporting Cecina, valevole per il 32°turno di Eccellenza, i tifosi locali si sono resi protagonisti di atti vandalici e, soprattutto, episodi di violenza per i membri della squadra. Secondo quanto testimoniato dal ds Stefano Mazzanti, al fischio finale i sostenitori bianconeri hanno lanciato bombe carta all'interno dell'impianto, senza fortunatamente provocare feriti. Ma quello che è successo dopo ha ancora dell'incredibile.

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Due giocatori della Massese, Michael Buffa e Francesco Cantatore, sono stati aggrediti da un gruppo di tifosi con schiaffi e cinghiate. Dopo lo spiacevole episodio, il primo dei due ha dichiarato di non avere più intenzione di scendere in campo con il club toscano. Sul campo, la squadra di casa è uscita sconfitta per 2-0 e adesso se la dovrà vedere con la Larcianese nel playout per non retrocedere in Promozione.

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Un risultato che, ovviamente, non giustifica la terribile scena che si è verificata al fischio finale. Un fatto di inaudita gravità sul quale gli inquirenti stanno già indagando per cercare di individuare i responsabili di queste bestialità. Un brutto episodio che, inoltre, mette ancora una volta in evidenza che c'è ancora molta strada nella lotta a scene inaccettabili come quella di ieri pomeriggio.

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