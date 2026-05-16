L'avventura di Stephan El Shaarawy con la maglia della Roma è giunta ai titoli di coda. La notizia era nell'aria da tempo, considerando il contratto in scadenza a giugno e la decisione della società di non procedere con il rinnovo. Ora la separazione ha assunto i crismi dell'ufficialità grazie a un toccante messaggio condiviso dal giocatore sui social. Il "Faraone" ha infatti scelto i suoi profili social per comunicare ai tifosi giallorossi il suo imminente addio, a pochi giorni da un appuntamento fondamentale per la stagione.

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Il messaggio di El Shaarawy

Il messaggio d'

addio

di

El Shaarawy

è una vera e propria lettera d'amore alla città e al club che lo hanno accolto per quasi un decennio.

Arrivato a Trigoria nel gennaio del 2016 e tornato nel 2021 dopo una parentesi in Cina, il classe '92 ha vissuto anni intensi.

In maglia giallorossa ha totalizzato molte presenze e conquistato un trofeo internazionale come la Conference League vinta a Tirana.

"Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di più: erano persone, emozioni, vita. Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo", si legge nel messaggio. Nel tracciare un bilancio della sua lunga esperienza romanista, il Faraone non ha nascosto l'orgoglio per aver indossato la fascia da capitano, definendola "un onore immenso e uno degli attestati di stima più grandi" ricevuti nel corso della sua avventura nella Capitale.

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Lasciare un ambiente così viscerale non è mai semplice, ma l'esterno offensivo ha voluto ringraziare sentitamente tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo percorso: la società, lo staff, i compagni di squadra e, immancabilmente, i tifosi. A loro ha dedicato le parole più dolci: "Un grazie speciale a voi tifosi perché mi avete fatto sentire uno di voi, sempre".

Il futuro del Faraone

Il post, accompagnato da un video emozionale e da scatti indimenticabili, è stato subito inondato da migliaia di reazioni e commenti tra tifosi ed ex compagni di squadra. Adesso per il giocatore ex-Milan si aprono nuovi scenari di calciomercato, visto che saluterà il club a parametro zero.

ROMA, ITALIA - 18 APRILE: Il giocatore dell'AS Roma Stephan El Shaarawy durante la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 18 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Tuttavia, il legame con la piazza resterà indissolubile, come ribadito nella chiosa finale del suo messaggio: "Me ne vado, ma una parte di me resterà qui. Perché certe storie non finiscono davvero, cambiano solo forma. Sarò per sempre riconoscente a questa società e soprattutto a questa città che mi ha dato tantissimo. Grazie Roma". L'ultimo grande applauso lo attende sotto la Curva Sud, nella giornata più calda e sentita dell'anno sportivo romano.

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