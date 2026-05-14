Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Il Prefetto di Roma ha deciso di spostare il derby all’Olimpico a lunedì sera, ma né la Curva Sud né la società giallorossa hanno digerito la scelta. Dopo il duro comunicato del tifo organizzato, anche l’AS Roma si è esposta pubblicamente, schierandosi senza riserve al fianco dei propri tifosi. L’obiettivo comune è riportare la partita a domenica, come previsto inizialmente. La situazione resta instabile: la Lega Serie A ha già minacciato ricorso al TAR e la tensione è alta.

ROMA, ITALIA - 4 MAGGIO: veduta ravvicinata della bandierina del corner con il logo dell'AS Roma all'interno dello stadio prima della partita di Serie A tra AS Roma e Fiorentina allo Stadio Olimpico il 4 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

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Roma, il comunicato ufficiale del club

La Roma non è rimasta con le mani in mano dopo gli ultimi sviluppi. Il tifo organizzato e in pa

rticolare la Curva Sud, ha espresso forte disapprovazione con un comunicato inequivocabile: se il derby si giocherà di lunedì, i gruppi organizzati

nello stadio.

Alla protesta dei tifosi ha fatto seguito il comunicato ufficiale del club, che sta lottando per riportare la partita a

e venire incontro alle esigenze di tutti. La palla passa ora a Prefettura e Lega Serie A. Di seguito il comunicato del club:

"L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso.

La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo.

Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta l'AS Roma".

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