La soddisfazione del Presidente: "Visita che mostra vicinanza al club. Regaleremo alla città una struttura moderna e allo stesso tempo legata alla nostra tradizione"

Alessandro Stella 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 10:36)

Martedì pomeriggio speciale e importante per l'Empoli. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha infatti fatto visita al Centro Sportivo di Monteboro, casa del club toscano. Ad accogliere Abodi sono stati il Presidente Fabrizio Corsi, l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi e il Senior Advisor Luca Lotti. Al termine dell'incontro il Ministro ha anche visitato l'intera struttura, che ospita e fa crescere i giovani del vivaio azzurro.

L'incontro si è focalizzato soprattutto sul progetto di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Nello specifico si è parlato del Decreto Sport, il nuovo strumento che il Governo ha creato per favorire l’ammodernamento e la realizzazione degli stadi italiani. Studiando con particolare attenzione le opportunità che tutto questo può rappresentare per il territorio e la crescita di ogni club.

Empoli, il presidente Corsi dopo l'incontro con Abodi: "Nuovo passo verso un percorso ambizioso e radicato nel territorio" — L'Empoli ha aggiornato Abodi sullo stato di avanzamento del percorso amministrativo. Dopo i dialoghi preliminari, svolti in un clima di collaborazione e trasparenza, il club in questo periodo sta completando la documentazione necessaria per la conferenza decisoria, che sarà presentata a breve all’amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di dare vita ad un progetto di assoluta eccellenza e di interesse a beneficio della comunità.

Orgoglioso il presidente Corsi: “Ringraziamo il Ministro Abodi per la sua visita e per la vicinanza dimostrata al nostro progetto e al nostro territorio. Il confronto di oggi rappresenta un nuovo passo in un percorso avviato da tempo e un segnale importante di attenzione verso chi lavora con serietà a un’opera ambiziosa ma profondamente radicata nel territorio. Vogliamo dare alla città di Empoli uno stadio moderno, funzionale e sostenibile, che rappresenti al meglio la nostra storia e la nostra identità. Continueremo a operare con fiducia ed in piena sintonia con le istituzioni per raggiungere questo obiettivo”.

Tre settori ricostruiti e l'eliminazione della pista d'atletica: ecco come sarà il nuovo Castellani — Il progetto di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena rappresenta un’importante operazione di Partenariato Pubblico-Privato, nella forma del Project Financing. L’intervento prevede il rifacimento completo di tre settori su quattro e l’eliminazione della pista di atletica che permetterà di avvicinare campo di gioco alle tribune.

Inoltre saranno creati spazi commerciali e servizi di pubblica utilità. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli aspetti logistici e di viabilità. L'obiettivo è migliorare l’accessibilità a chi proviene da fuori città e ridurre l’impatto sul traffico urbano. Da capire se aumenterà anche la capienza dei posti, che attualmente è sotto le 17.000 unità.