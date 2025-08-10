Cause ancora da accertare, il direttore del club ennese avrebbe riportato diverse ferite in tutto il corpo

Samuele Amato Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 14:11)

Momenti di apprensione per l'Enna Calcio per Pietro Lo Monaco. Il dirigente sportivo è stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente stradale. Avrebbe riportato molteplici lesioni in tutto il corpo.

Lo Monaco vittima di un incidente: cause da accertare — Un volto noto nel calcio italiano e storico ex-direttore sportivo del Catania, Pietro Lo Monaco è stato vittima di un grave incidente. Anche se ancora le cause sono da accertare, il sinistro stradale è avvenuto nelle zone vicino Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, Lo Monaco avrebbe perso il controllo della sua vettura. Il dirigente di Torre Annunziata è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, per diverse lesioni riportate in varie parti del corpo. Secondo quanto riportato da ViviEnna, le condizioni sarebbero serie.

Il messaggio dell'Enna Calcio — Anche il club ennese ha confermato gli eventi che hanno coinvolto il proprio dirigente nelle zone del palermitano. Si legge sui social della squadra militante nella serie D: "L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli".

Pietro Lo Monaco è una personalità di spicco all'interno del panorama calcistico italiano, noto in particolare nelle principali squadre dell'isola. Durante la sua carriera, il dirigente campano è stato legato al Messina, Palermo e Catania. Coi rossazzurri, Lo Monaco ha conquistato una storica promozione dalla Serie B alla Serie A, dopo 23 anni di assenza dal campionato italiano di massima serie.