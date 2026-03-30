Nonostante il campionato nel suo momento topico, il Milan è attentissimo anche sul fronte calciomercato e batte la concorrenza sul tempo conquistando il primo colpo in entrata. Si tratta dell'attaccante classe 2007 Andrej Kostic, in arrivo dal Partizan Belgrado. Un acquisto sicuramente in prospettiva con un giocatore di grande talento e potenzialità, leader anche in Nazionale maggiore del Montenegro. A parlare di lui e a stilarne un profilo sportivo è l'ex giocatore rossonero Dejan Savicevic, al Milan dal 1992 al 1998, che lo conosce molto bene, nonostante abbia dichiarato che nessuno dal club lo abbia chiamato per chiedere un parere o un consiglio. L'affare si è concluso sulla base di 3 milioni di euro più bonus, recandosi già in Italia per le visite mediche di rito. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>