Le dichiarazione dell'ex centrocampista rilasciate ai microfoni dell'inviato di Derbyderbyderby.it Michele Bellame

Filippo Montoli 10 giugno - 12:03

Servizio realizzato dal nostro inviato Michele Bellame

Domenica 8 giugno si è tenuta la prima edizione del 2025 di Operazione Nostalgia, l'evento che porta in campo tanti ex calciatori della Serie A. La partita si è svolta allo stadio Ennio Tardini di Parma, dove anche la redazione di Derbyderbyderby.it ha preso parte. L'inviato Michele Bellame ha potuto così intervistare molti dei protagonisti scesi in campo, tra cui l'ex Genoa e Milan Stefano Eranio.

Le parole di Eranio sul Milan — L'ex centrocampista ha parlato ai nostri microfoni delle sue due principali squadre in cui ha giocato in carriera. Per quanto riguarda il Milan, Eranio non ha dubbi sul giudizio da dare alla stagione appena conclusa: "È certamente stata una stagione da dimenticare. Si può parlare di fallimento, ma un fallimento inaspettato perché la squadra per me era competitiva. Forse era la seconda forza del campionato, ma alla fine è il campo che parla".

Sui rossoneri, infine, ha parlato di quale potrebbe essere stato il problema: "Secondo me non era tanto un problema di allenatori, ma è tutto quello che gira attorno: la società, la presenza dei dirigenti danno tanto. Bisogna innanzitutto far sì che quello che comanda sia presente, e così non è stato".

Le parole dell'ex centrocampista sul Genoa — Sulla squadra della sua città, invece, si è concentrato sul cambio di panchina che ha visto coinvolti Gilardino e Vieira: "Nel calcio sono un insieme di circostanze. Purtroppo Gilardino ha fatto il possibile nel momento in cui non aveva più giocatori di qualità perché venduti o infortunati. Ha avuto molta sfortuna con le indisponibilità. Si è trovato a dover gestire una rosa che in quel momento non era a livello. Il cambio con Vieira è coinciso con il ritorno di alcuni di questi giocatori, ma i suoi meriti sono indubbiamente molti. È stato giusto confermarlo alla fine".