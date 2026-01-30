Le due compagini italiane hanno concluso la League Phase della seconda competizione europea e puntano i propri occhi sul sorteggio di Nyon, che svelerà le loro prossime avversarie tra playoff e ottavi

Tempo di verdetti per le italiane in Europa League. La League Phase è infatti giunta al termine e il destino di Roma e Bologna inizia a delinearsi. Nell'ultima giornata della fase a girone unico, i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Panathinaikos, mentre i rossoblù hanno travolto con un netto 3-0 il Maccabi Tel Aviv.

Roma, Gasperini può sorridere — A discapito di quello che si può pensare dopo aver letto questi risultati, però, sono gli uomini di Gasperini a sorridere. Infatti, grazie al pareggio contro gli ellenici, la Roma è riuscita a strappare l'ultimo pass utile per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della seconda competizione europea.

I giallorossi chiudono la propria League Phase all'ottavo posto in classifica con 16 punti. Gli stessi del Genk, che deve accontentarsi della nona posizione in virtù della differenza reti. Insieme ai capitolini, sono già sicuri di partecipare alla fase a eliminazione diretta Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga e Friburgo.

Bologna con l'amaro in bocca — Nonostante il grande successo ai danni del Maccabi Tel Aviv, il Bologna dovrà invece disputare i playoff. I felsinei hanno sfiorato la Top 8 con 15 punti complessivi, appena uno in meno della Roma. Tuttavia, il decimo posto condanna gli uomini di Italiano a dover affrontare altre due partite per poter alimentare le proprie ambizioni europee ed entrare nell'élite della competizione.

Oggi, venerdì 30 gennaio, a partire dalle 12 ci saranno i sorteggi di Champions League ed Europa League. La formazione rossoblù troverà sul proprio cammino una tra Dinamo Zagabria e Brann. Due avversarie assolutamente alla portata di Orsolini e compagni, con i croati che vantano però un lungo trascorso europeo e sono abituati a contesti di questo tipo. In caso di qualificazione agli ottavi, potrebbe esserci un derby tutto italiano. Il Bologna rischia di essere accoppiato alla Roma o, in alternativa, al Friburgo.