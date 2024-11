Como, Fabregas: “Fiorentina squadra molto forte, abbiamo tante assenze”

Fabregas ha parlato in conferenza stampa dei problemi infortuni relativi alla propria rosa a due giorni da Como-Fiorentina.

Gennaro Dimonte 23 novembre 2024 (modifica il 23 novembre 2024 | 08:40)

Sarà un Como in totale emergenza quello che affronterà la Fiorentina allo stadio "Sinigallia" domenica 24 novembre alle 15:00. Diverse le assenze per infortunio e solo quindici giocatori della Prima Squadra per il tecnico spagnolo in vista di un match importante in ottica classifica. Difronte una squadra che sta stupendo tutti per imprevedibilità, qualità e consapevolezza dei propri mezzi, tanto da essere lì con le prime a un punto dal Napoli capolista. In conferenza stampa, Fabregas ha spiegato tutti i dubbi di formazione.

Como, le parole di Fabregas — In conferenza stampa, Cesc Fabregas ha soprattutto parlato di una situazione allarmante in rosa a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina: "La formazione sarà molto simile a quella vista contro il Genoa, ho solo 15 giocatori della Prima Squadra ma posso fare affidamento sui ragazzi della Primavera che sono molto validi. Giocheremo contro una squadra molto forte, non sarà per niente facile portare il risultato a casa".

Un punto sugli indisponibili: "Non ci saranno Mazzitelli, Sergi Roberto e Gabrielloni, il primo lo rivedremo con il Monza, gli altri due con il Venezia. Anche Perrone e Van der Brempt non li avrò a disposizione, ancora in dubbio per domenica Strefezza e Barba. Baselli e Konè stanno meglio e giocheranno con la Primavera per mettere minuti nelle gambe. Da Cunha? Giocatore in forma che sta facendo molto bene, sono contento delle sue prestazioni. In porta non ho ancora deciso tra Audero e Reina, il primo è in crescita".