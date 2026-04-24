Perdere contro una squadra come l’Inter spesso significa portarsi dietro rabbia, rimpianti e notti difficili, ma per Cesc Fabregas è successo esattamente il contrario. Dopo la gara contro i nerazzurri, il tecnico del Como ha raccontato di aver vissuto una delle notti più tranquille dell’intera stagione, una dichiarazione che spiega molto bene il suo modo di leggere il calcio e il percorso che sta costruendo con la squadra.

Fabregas ha infatti dichiarato: “Dopo l’Inter è stata la notte che ho dormito meglio”, spiegando come la serenità non nasca dal risultato ma dalla qualità della prestazione offerta.

Ha poi aggiunto: “Quando perdi così, contro una squadra forte come l’Inter, e vedi quello che ha fatto la tua squadra, allora capisci che stai andando nella direzione giusta”, lasciando intendere quanto il Como abbia saputo tenere testa a una delle squadre più forti del campionato. Non è una frase di circostanza, ma una lettura molto precisa: per lui perdere bene e perdere male sono due cose completamente diverse.

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COMO, ITALIA - 12 APRILE: Nico Paz del Como 1907 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Conta il risultato, ma conta ancora di più la prestazione

Il tecnico spagnolo ha voluto chiarire che il suo giudizio non si ferma al punteggio finale, perché per lui esiste una differenza netta tra una sconfitta subita senza reagire e una partita persa dopo aver dato tutto, creato occasioni e dimostrato di essere davvero all’altezza dell’avversario. Fabregas ha spiegato: “Ho dormito sereno perché tutti hanno visto la nostra partita e le occasioni che abbiamo creato”, sottolineando come il Como abbia mostrato personalità e coraggio senza rinunciare alla propria identità. Poi ha rincarato il concetto dicendo: “La squadra ha fatto una partita importante, con coraggio e qualità, e questo per me conta tantissimo”, ribadendo che la crescita del gruppo passa proprio da serate come questa.

Ha voluto anche fare un confronto molto diretto con un’altra sconfitta che invece gli aveva lasciato sensazioni opposte: “Dopo il Sassuolo praticamente non ho chiuso occhio”. Dichiarazione che rende ancora più chiaro il suo pensiero, perché non tutte le sconfitte pesano allo stesso modo e spesso il modo in cui si perde racconta molto più del semplice risultato finale.

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Vojvoda e Sergi Roberto ancora fuori

Oltre alla sfida contro l’Inter, Fabregas ha aggiornato anche sulle condizioni della rosa in vista dei prossimi impegni, confermando che Vojvoda e Sergi Roberto non saranno disponibili.

Su Vojvoda ha spiegato: “Ha avuto una piccola lesione nel finale contro il Sassuolo, avevamo finito i cambi e ha dovuto giocarci sopra”, raccontando il sacrificio del giocatore nonostante il problema fisico. Per quanto riguarda Sergi Roberto, invece, ha precisato: “Ha sentito un fastidio al polpaccio contro l’Inter in campionato, speriamo di recuperarli entrambi per il Napoli”, lasciando aperta la possibilità di rivederli presto. Fabregas però non cerca alibi e lo ha detto chiaramente: “Chi gioca deve farsi trovare pronto, questa squadra ha dimostrato di poter competere”, perché il Como vuole continuare a crescere mantenendo la stessa identità mostrata contro i nerazzurri.

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