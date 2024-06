L'ex bomber della Nazionale Christian Vieri , in occasione dell'evento "Festival della Serie A" di Parma, ha toccato diversi argomenti intervenendo ai microfoni dei media presenti. L'ex attaccante di Juventus, Atlético Madrid, Lazio, Inter e Milan (tra le altre) è partito dal fare i complimenti al Parma per il ritorno in Serie A dopo una stagione strabiliante condotta dai ragazzi di Fabio Pecchia. E non sono mancati accenni alla finale di Coppa Italia e alla Supercoppa.

Bobo Vieri ha partecipato all'evento "Festival della Serie A" di Parma e, intervenendo ai microfoni dei media presenti, ha affrontato vari temi riguardanti il nostro calcio. Si parte dai complimenti al Parma per la recente promozione in Serie A sotto la guida di Fabio Pecchia: "Complimenti al Parma, bentornata in Serie A. Parma è una grande piazza, ma ora arriva il difficile, cioè rimanerci. Mister Pecchia ha fatto un grande lavoro. Parma era una delle mie trasferte preferite perché distava un'ora da Milano e si mangia da Dio".

Uno focus su Coppa Italia e Supercoppa

Prosegue Vieri: "Brava Lega Serie A, siete fenomenali. Ci guardano tutti, la Coppa Italia sembrava una finale di Champions League. a Coppa Italia è un evento che dura tre giorni, la Supercoppa è una vetrina per l'estero, siamo passati da due a quattro squadre. Quest'anno è partito anche il progetto Radio. Stiamo lavorando per cercare di trasformare sempre di più il calcio in un fenomeno collettivo Quando giocavo io la Coppa Italia non era così importante, adesso è un evento mondiale. Io sono cresciuto in Australia ma il mio sogno era giocare a calcio in Serie A. Sono andato in vacanza da mio nonno e non son tornato più".