Tifosi reggiani a Parma: no, non è stato un derby

Ecco chi si augura che una volta il derby tra Parma e Reggiana passasse alla storia per la cornice di pubblico. E' stato così nel 2016 con 20mila persone allo stadio. La speranza è che sia così nel 2024...

Questo non è stato un Derby. Mi dispiace ammetterlo ma è stato avvilente vedere la curva ospiti vuota fino all'inizio della partita e tutto attorno uno stadio festante (giustamente) con bandiere gialloblù. No, questo non è il calcio che mi piace e che può affascinare un bambino. E' stato un errore madornale e spero che nessuno, a Parma, se ne vanti. E' stato ancora più umiliante vedere una parte di curva ospite occupata si è no da cento tifosi e dall'altra parte, in uno spicchio di Tardini che dopo l'inizio della partita si è riempito a dismisura, stretti come sardine e sono certo che tanti non hanno nemmeno potuto vedere la partita.

No, questo non è il calcio che possiamo esportare o mostrare ai nostri figli

Se continuate così uccidete lo spettacolo. E' stato avvilente, soprattutto immaginando ciò che poteva essere e non è stato. Sia chiaro una cosa: io non dirò mai "occhio per occhio dente per dente" e quindi sono perché nel Derby di ritorno tutta la curva ospite sia piena di tifosi del Parma e se vogliono anche uno spicchio di tribuna. Il calcio è anche spettacolo sugli spalti, non repressione. Questo Derby è stato una delle pagine più brutte sotto il profilo del tifo, che ricordo. Evidentemente l'ottusità prende il sopravvento sulla logica. Ma se continuano di questo passo uccideranno il calcio, statene certi. Ma il calcio inglese non ci insegna niente? Ma vedete come si comportano le società e le tifoserie in quegli stadi? Mi sembra di urlare alla luna. Inascoltato.

Hanno fatto un'offesa non ai tifosi della Reggiana, a coloro che hanno così accresciuto la loro collera e il concetto di "nemico e di battaglia" ma hanno danneggiato il Derby. Si dovrebbero vergognare e invece diranno "servizio di sicurezza perfetto, non è successo niente". A parte che alla fine centinaia di tifosi sono entrati senza biglietto a conferma che la linea intransigente non ha pagato ma mi chiedo il senso. Ma non era meglio avere da una parte un Tardini per tre quarti tutto gialloblù e dall'altra un'intera curva granata con cori e anche sfottò che in un derby ci stanno ma poi finisce lì. Capisco che il Tardini è uno stadio che non offre la minima sicurezza ma giocare un Derby da "soli" ha un senso? Boh.

Apro una parentesi. Nel piazzale antistante dove c'è la tribuna e la curva Sud, prima dell'inizio della partita, i tifosi gialloblu hanno cantato con musica di grande effetto. Ho visto bambini, famiglie, uomini e donne ballare aspettando il Derby. Tutto bellissimo. Poi all'improvviso arriva il pullman della squadra e mi chiedo: possibile che passi proprio qui? Mi dicono che non c'è altro modo. In realtà non è proprio così ma mi sono detto: vista l'aria di festa non succederà niente, invece, ecco che spunta il solito imbecille che lancia un sasso o un mattone al pullman e rompe un vetro. Non so se era premeditato ma non penso che uno vada in giro con un mattone in tasca. Mi auguro che almeno questo teppista sia individuato anche perché dovrà pagare i danni al pullman e subire il Daspo. Però mi chiedo: ma ha senso infangare un momento di grande divertimento come era in quel momento il pre-partita con un gesto così assurdo e da incosciente? Tutto è andato bene, non c'è stato nessun ferito, solo un grande spavento ma poteva finire in tragedia e Parma si sarebbe messa questo fiore all'occhiello?

I fumogeni in campo: deplorevoli, insensati e soprattutto costosi perché indurranno il giudice a comminare una pesante multa alla Reggiana. Capisco che è difficile controllare tutti e tutto. Del resto a Bardi è arrivato in testa anche un accendino.

