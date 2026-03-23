Al termine di un incontro decisivo con il presidente Charlie Stillitano e il proprietario Thomas Roberts, le parti hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto lavorativo

Francesco Intorre 23 marzo - 16:37

Un fulmine a ciel sereno scuote il calcio italiano in questo lunedì pomeriggio. Le strade di Roberto Donadoni e dello Spezia si dividono ufficialmente. Non si tratta di un esonero burrascoso, ma di una separazione consensuale maturata dopo un'attenta riflessione tra la dirigenza e il tecnico bergamasco. A darne l'annuncio è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale diramata in questi minuti, che mette la parola fine all'avventura dell'ex CT della Nazionale sulle rive del Golfo dei Poeti.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Il vertice decisivo con Stillitano e Roberts — La decisione è arrivata al termine di un vertice societario descritto come "onesto e costruttivo". Protagonisti dell'incontro, oltre a mister Donadoni, sono stati il presidente Charlie Stillitano e il proprietario del club Thomas Roberts. Durante il summit, le parti hanno analizzato la situazione sportiva attuale e, di comune accordo, hanno optato per un cambio di rotta.

Nel comunicato si legge chiaramente che la decisione è stata presa "per il bene della Società e della squadra". Una mossa che punta a dare una scossa all'ambiente, ma che non intacca minimamente il valore umano e il rapporto di reciproca stima creatosi in questi mesi, un legame che la dirigenza ha voluto sottolineare andar ben oltre i semplici aspetti sportivi e di campo.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

I ringraziamenti e la caccia al sostituto — La società ha voluto congedare l'allenatore con parole di grande riconoscenza. Il club ha infatti ringraziato mister Donadoni e l'intero staff tecnico per la serietà, la professionalità e l'impegno dimostrati fin dal proprio arrivo allo Spezia, augurando loro le migliori fortune umane e professionali per le sfide future.

Ora, però, non c'è tempo da perdere. Con la separazione ufficiale, si apre inevitabilmente il toto-allenatore. Ma la proprietà guidata da Thomas Roberts e il presidente Stillitano hanno già individuare il profilo giusto a cui affidare le chiavi della squadra per centrare gli obiettivi stagionali prefissati, ovvero Mister D'Angelo.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.