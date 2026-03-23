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COMUNICATO UFFICIALE

Finisce l’avventura di Donadoni allo Spezia: ufficiale la separazione consensuale

Donadoni Spezia
Al termine di un incontro decisivo con il presidente Charlie Stillitano e il proprietario Thomas Roberts, le parti hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto lavorativo
Francesco Intorre

Un fulmine a ciel sereno scuote il calcio italiano in questo lunedì pomeriggio. Le strade di Roberto Donadoni e dello Spezia si dividono ufficialmente. Non si tratta di un esonero burrascoso, ma di una separazione consensuale maturata dopo un'attenta riflessione tra la dirigenza e il tecnico bergamasco. A darne l'annuncio è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale diramata in questi minuti, che mette la parola fine all'avventura dell'ex CT della Nazionale sulle rive del Golfo dei Poeti.

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BOLOGNA, ITALIA - 31 MARZO: Roberto Donadoni, allenatore del Bologna FC, osserva la partita di Serie A tra Bologna FC e AS Roma allo Stadio Renato Dall'Ara, il 31 marzo 2018 a Bologna, Italia. (Foto di Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Il vertice decisivo con Stillitano e Roberts

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La decisione è arrivata al termine di un vertice societario descritto come "onesto e costruttivo". Protagonisti dell'incontro, oltre a mister Donadoni, sono stati il presidente Charlie Stillitano e il proprietario del club Thomas Roberts. Durante il summit, le parti hanno analizzato la situazione sportiva attuale e, di comune accordo, hanno optato per un cambio di rotta.

Nel comunicato si legge chiaramente che la decisione è stata presa "per il bene della Società e della squadra". Una mossa che punta a dare una scossa all'ambiente, ma che non intacca minimamente il valore umano e il rapporto di reciproca stima creatosi in questi mesi, un legame che la dirigenza ha voluto sottolineare andar ben oltre i semplici aspetti sportivi e di campo.

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I ringraziamenti e la caccia al sostituto

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La società ha voluto congedare l'allenatore con parole di grande riconoscenza. Il club ha infatti ringraziato mister Donadoni e l'intero staff tecnico per la serietà, la professionalità e l'impegno dimostrati fin dal proprio arrivo allo Spezia, augurando loro le migliori fortune umane e professionali per le sfide future.

Ora, però, non c'è tempo da perdere. Con la separazione ufficiale, si apre inevitabilmente il toto-allenatore. Ma la proprietà guidata da Thomas Roberts e il presidente Stillitano hanno già individuare il profilo giusto a cui affidare le chiavi della squadra per centrare gli obiettivi stagionali prefissati, ovvero Mister D'Angelo.

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