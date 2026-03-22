Sampdoria-Avellino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Per entrambe è una grande occasione per conquistare punti molto importanti con l'obiettivo di lottare per i rispettivi obiettivi stagionali

Jacopo del Monaco 22 marzo - 09:05

In questa domenica di calcio, tra le partite che andrà in scena figura anche quella che metterà di fronte la Sampdoria e l'Avellino e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 32 della Serie B. L'incontro avrà inizio alle ore 17:15 e si disputerà presso lo Stadio Luigi Ferraris. Nel girone d'andata, i due club si sono affrontati nella prima di metà gennaio ed i Lupi hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Palumbo e Tutino.

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Sampdoria-Avellino, dove vedere il match — La partita di oggi metterà in palio tre punti molto importanti per entrambe le squadre. I padroni di casa stanno lottando per la permanenza nel campionato cadetto, mentre gli ospiti sono sempre più vicini alla zona Play-off grazie agli ultimi risultati ottenuti. Il match tra Sampdoria ed Avellino si potrà vedere, sia in diretta che in streaming, su DAZN. Tra l'altro, in streaming sarà visibile anche su Amazon Prime Video grazie al canale La B Channel.

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Come arrivano i due club alla gara — Dalla scorsa settimana, la Sampdoria ha deciso di affidare il ruolo di allenatore ed Attilio Lombardo, il quale ha preso il posto degli esonerati Foti e Gregucci. In questo momento, la squadra proveniente da Genova si trova al quindicesimo posto con 31 punti ed è molto vicina alla zona Play-out. Nelle ultime cinque giornate di campionato, la Samp ha collezionato tre sconfitte contro Bari (0-2), Frosinone (3-0) e Carrarese (2-0) e due pareggi contro Juve Stabia (1-1) e Venezia (0-0).

L'Avellino, dal canto suo, ha come allenatore Davide Ballardini ed in questo momento occupa la nona posizione avendo totalizzato 39 punti, quattro in meno rispetto alla zona Play-off. Dopo il pareggio a reti bianche nel derby campano contro la Juve Stabia e la sconfitta per 4-0 in casa del Venezia, la squadra biancoverde ha ottenuto tre vittorie di fila contro Padova (1-0), Virtus Entella (1-2) e Südtirol (3-2).

Probabili formazioni — La squadra di casa non avrà a disposizione lo squalificato Esposito e gli infortunati Malanca, Venuti, Henderson ed Abildgaard. Gli ospiti, dal canto loro, non potranno contare su Cancellotti perché squalificato, sugli infortunati Favilli e Reale mentre è in dubbio Pandolfi.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti; Giordano, Conti, Ricci, Depaoli; Pafundi, Pierini; Brunori. Allenatore: Lombardo

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Šimić, Izzo, Sala; Sounas, Palermo, Besaggio; Insigne; Tutino, Patierno. Allenatore: Ballardini

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