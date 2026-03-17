Nella seconda divisione italiana, l'ex terzino sinistro sinistro di Arsenal e Chelsea allenerà il figlio dell'ex attaccante del Tottenham

Jacopo del Monaco 17 marzo - 12:37

Tra i giocatori che Ashley Cole, nuovo allenatore del Cesena, ha a disposizione figura anche il portiere Jonathan Klinsmann. Il cognome di quest'ultimo, infatti, è molto familiare perché si tratta del figlio di un ex calciatore tedesco: Jürgen, che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Sampdoria. Tra l'altro, si può parlare anche di una specie di derby tutto londinese visto che sia il nuovo tecnico della squadra che milita in Serie B che il padre dell'estremo difensore nato nel 1997, nel corso delle rispettive carriere, hanno giocato con club di Londra tra i quali c'è un'importante rivalità.

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Cesena, l'ex Arsenal e Chelsea Cole allenerà il figlio dell'ex Tottenham Klinsmann — Tra le fila del Cesena c'è aria di derby londinese con l'arrivo di un leggenda del calcio inglese del calibro di Ashley Cole. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice-allenatore della Nazionale Inglese Under 21, il classe 1980 ha accettato la proposta di allenare il Cesena, sua prima esperienza da tecnico in una squadra professionistica. Durante gli anni in cui ha calcato i più importanti rettangoli verdi al mondo, l'ex terzino sinistro ha vestito due maglie molto importanti come quelle di Arsenal e Chelsea. Tra l'altro, il passaggio da Gunners a Blues ha mandato su tutte le fuori i tifosi dell'Arsenal, i quali hanno iniziato a chiamarlo Cashley.

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Uno dei giocatori sul quale l'ex calciatore della Roma può fare affidamento è il portiere Jonathan Klinsmann, che è figlio d'arte e porta sulle spalle un'importante eredità. Il classe 1997, infatti, è il figlio di Jürgen, ex attaccante che durante la sua carriera agonistica ha vestito ed onorato la maglietta del Tottenham, club rivale dell'Arsenal per il quale Cole ha giocato. Per di più, l'ex calciatore tedesco ha vestito anche la maglia dell'Inter verso la fine degli anni '80, formando il famoso trio dei tedeschi insieme al terzino sinistro Andreas Brehme ed al centrocampista Lothar Matthäus, vincitore del Pallone d'Oro nel 1990.

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