UFFICIALE: Ashley Cole nuovo allenatore del Cesena: l’inglese torna in Italia

Per l'ex calciatore si tratta di un ritorno nel Belpaese dopo l'esperienza alla Roma risalente alla stagione 2014/2015

Jacopo del Monaco 15 marzo - 18:17

Il Cesena ha scelto il suo nuovo allenatore e risponde al nome di Ashley Cole. La squadra che milita in Serie B, infatti, nella giornata di ieri ha ufficialmente esonerato Michele Mignani e ha scelto l'ex terzino sinistro della Roma come sostituto. Per il classe 1980, tra l'altro, si tratta della prima esperienza da tecnico di una squadra che milita in un campionato professionistico, visto che in altre occasioni ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda. In questo momento, il Cesena si trova all'ottavo posto nella classifica del campionato cadetto con 40 punti e sta lottando per accedere ai Play-off.

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Ashley Cole nuovo tecnico del Cesena: il comunicato ufficiale — Di seguito, il comunicato della squadra bianconera pubblicato sul sito ufficiale con il quale si annuncia l'arrivo dell'ex calciatore di Arsenal, Chelsea e Roma in panchina:

"Cesena FC comunica di aver affidato ad Ashley Cole l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico del club bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Londra nel 1980, Cole è uno dei giocatori inglesi più vincenti di sempre. Nelle quindici stagioni tra Arsenal e Chelsea ha alzato 14 trofei nazionali, vincendo tre Premier League e sette FA Cup, stabilendo per quest’ultima competizione un record tuttora imbattuto. In ambito europeo, ha conquistato sia la Champions League l'Europa League, entrambe con la maglia del Chelsea".

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La seconda parte del comunicato — Il comunicato del club provienente dall'Emilia Romagna continua con le seguenti parole sulla carriera dell'inglese:

"Con 107 partite disputate, Cole è il settimo giocatore più presente di sempre con la maglia dell'Inghilterra. Ha partecipato a tre Campionati Mondiali e due Campionati Europei tra il 2002 ed il 2012.

Dopo le esperienze internazionali con Roma e Los Angeles Galaxy, nel 2019 Cole si ritira dal calcio giocato. Decide di intraprendere immediatamente il percorso da allenatore, muovendo i primi passi nel settore giovanile del Chelsea".

"Nel 2021 entra a fare parte dello staff tecnico della Nazionale Under-21 inglese. Tra il 2022 ed il 2023 vive importanti esperienze come vice-allenatore sia di Frank Lampard all'Everton e al Chelsea, che di Wayne Rooney al Birmingham City. Successivamente Cole torna tra le fila della Football Association, prima come assistente del tecnico Lee Carsley, alla guida della Nazionale Under-21, e poi, tra agosto e novembre 2024, anche come vice-allenatore della nazionale maggiore inglese".

Lo staff tecnico di Cole — Il comunicato ufficiale si conclude coi nomi dei membri dello staff tecnico e con gli auguri del club bianconero all'indirizzo del nuovo allenatore:

"Lo staff tecnico che affiancherà mister Ashley Cole sarà formato da: Jack Mesure (viceallenatore), Giorgio D’Urbano (preparatore atletico), Paolo Stringara (collaboratore tecnico), Nicola Capellini (collaboratore tecnico) e Federico Agliardi (preparatore dei portieri).

Tutta la famiglia del bianconera è entusiasta di accogliere mister Ashley Cole alla guida della prima squadra bianconera e rivolge a lui ed ai suoi collaboratori il più caloroso benvenuto a Cesena, augurando a tutti loro le migliori fortune per questa nuova avventura".

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