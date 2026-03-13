Chelsea, l’ex calciatore Michael Duberry racconta un epilogo con i Blues

Il difensore Michael Duberry, che in carriera ha vestito diverse maglie, ha raccontato un episodio risalente alla sua esperienza al Chelsea

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 11:46)

Michael Duberry ex calciatore del Chelsea, era conosciuto come uno dei difensori più promettenti del suo tempo, gli anni Novanta. Nella sua carriera ha vissuto tante esperienze in giro per il mondo, ma adesso ha voluto raccontare un evento personale: prima della finale di Coppa delle Coppe contro lo Stoccarda, poi vinta 1-0 dal club inglese, il centrale ha subito una paralisi sul viso, che ha messo a dura prova la sua partecipazione alla finale della competizione europea. Tuttavia, come raccontato nel podcast di SACKED, riuscì a essere parte di quella partita storica, vinta proprio dai Blues.

Chelsea, il racconto di Michael Duberry — Come riportato da TalkSport, il difensore inglese ha sofferto di una grave forma di paralisi prima della partita contro lo Stoccarda. Infatti, Duberry ha raccontato: "Molti non lo sanno, ma ho sofferto molto prima di quella partita. Avevo soltanto 21 anni e due settimane prima del match contro i tedeschi, ho accusato i sintomi della paralisi di Bell, ovvero un piccolo ictus sul viso che comporta un rilassamento dei tessuti interessati".

Poi ha continuato: "In quel momento ricevevo tanti complimenti ed ero considerato uno difensore di talento: erano gli anni di culmine della mia carriera. Tuttavia, un giorno al termine dell'allenamento quotidiano, vado a pranzo con alcuni miei compagni di squadra e durante la nostra chiacchierata, mi fanno notare che la mia faccia aveva subito qualcosa. Poco dopo, mi guardo allo specchio e mi rendo conto di non riuscire a muovere un lato".

Dalla diagnosi alla vittoria finale del torneo — Ma il calciatore ricorda che il suo club doveva disputare la Coppa delle Coppe contro i tedeschi. Infatti, nonostante la diagnosi, Duberry resiste e conquista la convocazione per la finale. Il difensore racconta ancora: "Quando giocavo al Chelsea ero spesso il più giovane e mi ripetevo spesso che non dovevo intimidirmi, perché attorno a me c'erano giocatori di qualità che giocavano anche in nazionale". Poi, in merito al gol decisivo: "Il mago Gianfranco Zola ha segnato il gol della vittoria e abbiamo portato a casa il trofeo".

I festeggiamenti non sono di certo dimenticati da Duberry: "Quando guardo le foto del successo, oltre alla gloria, vedo anche la mia resilienza: ero lì nonostante l'accaduto della paralisi ed ero riuscito a superare gli ostacoli. Avere la paralisi, giocare una finale e vincerla, è stato uno dei più grandi successi della mia vita", ha concluso un nostalgico Michael Duberry.

