Non solo in Italia, la tecnologia fa discutere e non poco anche in Bundesliga

Michele Massa 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 17:32)

Non solo in Italia, il VAR è assoluto protagonista anche negli altri campionati. Questo weekend, il caso è di marca tedesca, più precisamente in Bundesliga, durante la sfida tra Stoccardae Heidenheim. Nel mirino delle critiche c'è il gol, poi annullato, di Ermedin Demirovic, che poteva chiudere la sfida in favore dei biancorossi, prima del 3-3 ospite, risultato poi finale della partita. Per questo motivo lo Stoccarda ha deciso di scrivere alla DFB e in mattinata è arrivata la risposta della Federazione.

La risposta della DFB alle proteste dello Stoccarda — Post-partita incandescente con Sebastian Hoeness, tecnico dello Stoccarda, che ha ha dichiarato: "Parlo per informazioni avute, mi hanno detto che il tallone di Conteh tenga in gioco il nostro calciatore e dunque il gol era regolare. Ho visto anche il grafico e il gol è regolare, è piuttosto duro commentare queste cose".

Dopo il tecnico, sono arrivate le parole durissime di Ermedin Demirovic che ha commentato così l'episodio: "L'arbitro non decide più nulla, oramai aspettano tutti una chiamata dal VAR. E' oramai tutto in mano ad un computer, è assurdo e folle una cosa del genere, soprattutto ai nostri livelli".

Una polemica aggressiva, spenta prontamente dalla DFB che su Kicker.de è uscito con la seguente nota: "La SAOT ha segnalato correttamente la posizione di fuorigioco e il VAR è intervenuto per segnalare un errore di campo. Dalle immagini si vede come il giocatore dello Stoccarda sia avanti rispetto tutti gli altri".