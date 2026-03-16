Chelsea-Psg, dove vedere la grande sfida in diretta tv e streaming LIVE

La sfida tra Campioni del Mondo e Campioni d'Europa continua a Londra coi Blues che proveranno a ribaltare il risultato della scorsa settimana

Jacopo del Monaco 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 19:02)

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Chelsea ed il Psg e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno degli ottavi di inglese della Champions League. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stamford Bridge di Londra. La scorsa settimana, al Parco dei Principi, i parigini hanno vinto 5-2 con reti di Barcola, Dembélé, Vitinha e doppietta di K'varatskhelia. Per i Blues, invece, hanno segnato Malo Gusto e Fernández.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.

Chelsea-Psg, dove vedere il match — Domani sera andrà in scena un incontro tra due grandi squadre del calcio che, attualmente, detengono rispettivamente il titolo di Campione del Mondo e d'Europa. La squadra londinese, nonostante i tre gol di svantaggio, proverà a ribaltare la situazione davanti al proprio pubblico. La grande sfida tra il Chelsea ed il Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. In streaming, invece, si potrà vedere sia su Sky Go che su NOW TV.

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Come arrivano le due squadre all'incontro — Il Chelsea allenato da Liam Rosenior ha ottenuto il posto agli ottavi di finale nella massima competizione europea terminando la league phase alla posizione numero sei con 16 punti. A livello nazionale, invece, i Campioni del Mondo e detentori della Conference League occupano il sesto posto in Premier League avendo totalizzato 48 punti. Oltre alla sconfitta contro il Psg della scorsa settimana, il Chelsea ha giocato in due competizioni nazionali: campionato, sconfitte contro Arsenal (2-1) e Newcastle (0-1) e vittoria per 1-4 in casa dell'Aston Villa; ottavi di finale della FA Cup, dove ha eliminato il Wrexham (2-4).

Il Paris Saint-Germain guidato dallo spagnolo Luis Enrique, invece, ja staccato il pass per questa fase della Champions League dopo aver eliminato il Monaco ai Play-off: vittoria per 2-3 all'andata e 2-2 al ritorno. In Ligue 1, invece, i Campioni d'Europa sono primi con 57 punti ed una partita da recuperare. Oltre ai già menzionato match di Champions, il Psg ha giocato tre incontri di campionato battendo Metz (3-0) e Le Havre (0-1) e perdendo 1-3 in casa del Monaco.

Probabili formazioni — I londinesi dovranno affrontare i parigini senza gli infortunati James e Colwill, mente sono in dubbio Estêvão, Wiley e Bynoe-Gittens. La squadra ospite, dal canto suo, non avrà a disposizione Fabian Ruiz e Ndjantou per infortunio.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; A. Santos, Caicedo; Palmer, Fernández, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: Rosenior

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, J. Neves; Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.