La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 17 marzo all'Emirates Stadium

Filippo Montoli 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 13:02)

Torna in campo la Champions League e con essa la partita tra Arsenal e Bayer Leverkusen. La gara è in programma alle ore 21:00 di martedì 17 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di finale. Tutto è più aperto che mai e non ci si può aspettare che 90 minuti di fuoco dalle due squadre per garantirsi il passaggio del turno. Ecco dove vedere Arsenal-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Arsenal-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma martedì 17 marzo alle ore 21:00 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 206 e 254 del telecomando. Per gli abbonati alla piattaforma, la gara è visibile in streaming su Sky Go. Un’altra possibilità da remoto è quella di NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Lo stato di forma delle due squadre — La striscia di gare senza sconfitte per l’Arsenal è molto lunga, durando da tredici partite. In queste ha ottenuto dieci vittorie e tre pareggi. Nelle ultime cinque ha avuto la meglio su Chelsea (2-1), Brighton (0-1) e Mansfield (1-2) ed Everton (2-0). L'unico non successo è stato registrato proprio nella gara d'andata contro i tedeschi, ripresa su rigore all'ultimo minuto.

Il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con un’imbattibilità di sei partite. Di queste però ne ha vinta solo una, contro l'Amburgo per 0-1. Le altre sono tutte finite in pari. La squadra di Hjulmand ha ottenuto un punto in campionato contro Mainz (1-1), Friburgo (3-3) e Bayern Monaco (1-1). Gli altri due segni X sono arrivati in Champions League, prima con l'Olympiacos (0-0) e poi nell'andata contro i Gunners.

Le probabili formazioni — Arteta deve fare sicuramente a meno di Merino, mentre restano in forte dubbio Odegaard e White. Cinque assenti per Hjulmand, che contro l’Arsenal ha fuori Arthur, Badé, Vázquez, Flekken e Ben Seghir. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ARSENAL (4-3-2-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gabriel Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo; Terrier, Tillman; Kofane. Allenatore: Kasper Hjulmand.