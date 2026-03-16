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CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Arsenal Bayer Leverkusen dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 17 marzo all'Emirates Stadium
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Torna in campo la Champions League e con essa la partita tra Arsenal e Bayer Leverkusen. La gara è in programma alle ore 21:00 di martedì 17 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di finale. Tutto è più aperto che mai e non ci si può aspettare che 90 minuti di fuoco dalle due squadre per garantirsi il passaggio del turno. Ecco dove vedere Arsenal-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming.

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Arsenal-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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La partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma martedì 17 marzo alle ore 21:00 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 206 e 254 del telecomando. Per gli abbonati alla piattaforma, la gara è visibile in streaming su Sky Go. Un’altra possibilità da remoto è quella di NOW.

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Lo stato di forma delle due squadre

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La striscia di gare senza sconfitte per l’Arsenal è molto lunga, durando da tredici partite. In queste ha ottenuto dieci vittorie e tre pareggi. Nelle ultime cinque ha avuto la meglio su Chelsea (2-1), Brighton (0-1) e Mansfield (1-2) ed Everton (2-0). L'unico non successo è stato registrato proprio nella gara d'andata contro i tedeschi, ripresa su rigore all'ultimo minuto.

Il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con un’imbattibilità di sei partite. Di queste però ne ha vinta solo una, contro l'Amburgo per 0-1. Le altre sono tutte finite in pari. La squadra di Hjulmand ha ottenuto un punto in campionato contro Mainz (1-1), Friburgo (3-3) e Bayern Monaco (1-1). Gli altri due segni X sono arrivati in Champions League, prima con l'Olympiacos (0-0) e poi nell'andata contro i Gunners.

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LONDRA, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: L'allenatore dei calci piazzati dell'Arsenal, Nicolas Jover, con il manager Mikel Arteta durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 21 ottobre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Arteta deve fare sicuramente a meno di Merino, mentre restano in forte dubbio Odegaard e White. Cinque assenti per Hjulmand, che contro l’Arsenal ha fuori Arthur, Badé, Vázquez, Flekken e Ben Seghir. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ARSENAL (4-3-2-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gabriel Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo; Terrier, Tillman; Kofane. Allenatore: Kasper Hjulmand.

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