Fiorentina-Bologna, gli incroci di calciomercato avvenuti tra le due squadre

Dagli anni '30 fino ad oggi, ecco gli affari che hanno visto come protagoniste le due squadre che giocheranno domani pomeriggio

Jacopo del Monaco 17 gennaio - 15:30

In diverse occasioni, la Fiorentina ed il Bologna hanno avuto modo di trattare in differenti sessioni di calciomercato. Proprio questi due club, nella giornata di domani, si sfideranno in occasione della ventunesima giornata della Serie A. Il match che avrà inizio alle ore 15:00, tra l'altro, metterà in palio tre punti importanti per i rispettivi obiettivi dei due club: la salvezza per i padroni di casa, la zona Europa per la compagine ospite. Aspettando che la sfida dello Stadio Artemio Franchi abbia inizio, vediamo insieme tutte le trattative tra le due compagini che sono andate in porto.

Le trattative di calciomercato tra la Fiorentina ed il Bologna — Le prime operazioni di mercato tra le due squadre della massima competizione nazionale risalgono alla stagione 1928/1929 col passaggio dai Felsinei ai Gigliati del difensore Borgato e dell'attaccante Pilati. Quest'ultimo, nell'annata seguente, ha fatto ritorno in Emilia Romagna. Nel 1931 i due centrocampisti Busini e Pitto hanno compiuto lo stesso percorso dei due calciatori sopracitati. Dodici anni più tardi, il centrocampista Magli ha lasciato la Fiorentina per indossare la maglia rossoblù. Nel '47, invece, il Bologna ha ceduto Galassi e Valcareggi al club toscano mentre Gritti ha fatto il percorso inverso. Negli anni '50, l'attaccante Bacci si è trasferito dall'Emilia Romagna alla Toscana.

Durante il calciomercato del 1970, i due centrocampisti Gennari e Rizzo hanno compiuto un'inversione di maglie, mentre nel 1972 e nel '78 il Bologna ha acquistato dai Gigliati due calciatori, ovvero Campagna e Pazzagli. Nel 1997 ha avuto luogo un'inversione di terzini destri tra le due squadre, con Tarozzi passato alla Viola e Carnasciali in maglia rossoblù. Un anno dopo, invece, la Fiorentina ha ceduto in prestito Bettarini ai romagnoli che, nel '99, ha acquistato dai toscani il difensore centrale Falcone. Nel 2000 hanno avuto luogo altri due acquisti del Bologna dai viola: Padalino e Gmeiner.

Cinque anni dopo, la Fiorentina ha acquistato dai Felsinei il difensore centrale Alessandro Gamberini che, dopo 224 partite, ha salutato la Toscana nel 2012. Tra il 2006 ed il 2008 i rossoblù hanno acquistato prima Fantini e poi Osvaldo. Quest'ultimo, tra l'altro, ha segnato il primo gol col Bologna proprio contro la Viola. Tra le trattative che ci sono state tra i due negli ultimi dieci anni, quella più importante riguarda Erick Pulgar. Nel 2019, infatti, il centrocampista è passato alla Fiorentina per circa 12 milioni di euro.