Bologna-Fiorentina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Bologna-Fiorentina si sfideranno in occasione della ventunesima giornata di Serie A, domenica 18 gennaio presso lo stadio Renato Dall'Ara. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00. I padroni di casa hanno ritrovato il successo nella sfida contro il Verona, valida per il recupero della sedicesima giornata, ma l'ultima vittoria campionato risaliva al 22 dicembre. I viola sembrano aver ritrovato la retta via e un eventuale successo aiuterebbe Vanoli ad uscire dalla zona rossa. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Bologna-Fiorentina, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 2 (canale 215 di Sky).

La situazione delle due squadre — Il Bologna occupa l'ottavo posto in classifica e vanta 30 punti. La zona Europa dista appena quattro lunghezze, ma i rossoblù devono riprendere forma e confermare l'ultimo successo ottenuto contro il Verona per non perdere troppo terreno. Infatti, prima di questa vittoria la formazione di Italiano aveva rimediato soltanto i pareggi con il Sassuolo e il Como, oltre alle sconfitte contro Inter e Atalanta, alla quale si aggiunge anche quella in Supercoppa contro i Campioni d'Italia. Per accedere alle posizioni d'onore bisognerà conquistare punti. Tuttavia, questa partita potrebbe diventare piuttosto difficile, considerando che la Fiorentina lotterà con in coltello fra i denti per risalire la classifica.

La Fiorentina di Vanoli invece si trova in diciassettesima posizione con appena 14 punti. Dopo un avvio disastroso sembra aver ripreso il ritmo giusto grazie agli otto punti conquistati nelle ultime cinque partite, grazie ai successi ai danni di Udinese e Cremonese, oltre ai pareggi contro la Lazio e il Milan, senza contare la sconfitta rimediata sul campo del Parma. Il match del Dall'Ara potrebbe diventare simbolo della rinascita viola, ma bisognerà fare attenzione alla ricca propulsione offensiva dei rivali.

Probabili formazioni di Bologna-Fiorentina — Italiano sceglie il 4-2-3-1 di sempre. Zortea si contende una maglia da titolare con Holm, ma l'italiano sembra essere avanti. In mediana Pobega ha la maglio su Ferguson, mentre alle spalle di Castro scalpitano Fabbian e Odgaard. Sulla corsia di sinistra confermato Rowe. Vanoli continua con il 4-3-3. Per i viola la retroguardia sembra ormai certezza con Pongracic e Comuzzo a gestire. Ndour e Parisi sono in ballottaggio, rispettivamente con Brescianini e Solomon.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega, Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Ffagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli