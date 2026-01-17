derbyderbyderby streaming Forlì-Sambenedettese streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Forlì-Sambenedettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone B di Serie C propone una sfida equilibrata: Forlì-Sambenedettese, in programma domenica 18 gennaio alle ore 12:30. Il Forlì, dodicesimo a 25 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allontanarsi definitivamente dalle zone basse, mentre la Sambenedettese, quattordicesima a 20 punti, è chiamata a fare risultato per dare continuità e respirare in classifica.

Hai tre possibilità per guardare Forlì-Sambenedettese in streaming gratis:

Dove vedere Forlì-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere alla diretta e alle statistiche live dell’incontro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Forlì-Sambenedettese” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Forlì, dodicesimo con 25 punti, sta attraversando una fase di discreta stabilità e punta a migliorare la propria posizione in classifica. Alessandro Miramari conferma il 4-3-2-1, modulo che garantisce compattezza e qualità tra le linee, con Macrì e Franzolini a supporto dell’unica punta Manuzzi, riferimento offensivo dei romagnoli.

    La Sambenedettese, quattordicesima a 20 punti, arriva alla sfida con la necessità di muovere la classifica. Ottavio Palladini si affida al 3-4-3, sistema votato all’aggressività e alla spinta sugli esterni, con Eusepi e Konaté chiamati a guidare il reparto offensivo e a sfruttare le occasioni in transizione.

    Le probabili formazioni di Forlì-Sambenedettese

    Il Forlì dovrebbe confermare il 4-3-2-1, cercando equilibrio e solidità. La Sambenedettese risponde con il 3-4-3, puntando su ritmo e pressione alta.

    Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macrì, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari

    Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konaté. Allenatore: Ottavio Palladini

