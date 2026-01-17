Il Girone B di Serie C propone una sfida equilibrata: Forlì-Sambenedettese, in programma domenica 18 gennaio alle ore 12:30. Il Forlì, dodicesimo a 25 punti, vuole sfruttare il fattore campo per allontanarsi definitivamente dalle zone basse, mentre la Sambenedettese, quattordicesima a 20 punti, è chiamata a fare risultato per dare continuità e respirare in classifica.
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione.
Il momento delle due squadre—
Il Forlì, dodicesimo con 25 punti, sta attraversando una fase di discreta stabilità e punta a migliorare la propria posizione in classifica. Alessandro Miramari conferma il 4-3-2-1, modulo che garantisce compattezza e qualità tra le linee, con Macrì e Franzolini a supporto dell’unica punta Manuzzi, riferimento offensivo dei romagnoli.
La Sambenedettese, quattordicesima a 20 punti, arriva alla sfida con la necessità di muovere la classifica. Ottavio Palladini si affida al 3-4-3, sistema votato all’aggressività e alla spinta sugli esterni, con Eusepi e Konaté chiamati a guidare il reparto offensivo e a sfruttare le occasioni in transizione.
Le probabili formazioni di Forlì-Sambenedettese—
Il Forlì dovrebbe confermare il 4-3-2-1, cercando equilibrio e solidità. La Sambenedettese risponde con il 3-4-3, puntando su ritmo e pressione alta.
Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macrì, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari
Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konaté. Allenatore: Ottavio Palladini
