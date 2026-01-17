Maiorca-Bilbao: probabili formazioni e streaming del match

Al Son Moix va in scena Maiorca-Bilbao, match cruciale per entrambe. I padroni di casa lottano per evitare la zona retrocessione, mentre i baschi cercano riscatto dopo la debacle in Supercoppa. Sfida tesa, con il Bilbao favorito

Stefano Sorce 17 gennaio - 01:38

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16.15 allo stadio Son Moix va in scena Maiorca-Bilbao, gara valida per la 20ª giornata della Liga EA Sports. Una sfida tra due squadre in difficoltà, con i padroni di casa invischiati nella lotta salvezza e i baschi chiamati a reagire dopo il tracollo in Supercoppa.

Hai tre possibilità per seguire Maiorca-Bilbao

Dove vedere Maiorca-Bilbao in diretta tv e streaming — Maiorca-Bilbao sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre — Il Maiorca arriva all’appuntamento nel pieno di una crisi di risultati. L’ultimo ko per 2-1 contro il Rayo Vallecano ha ulteriormente complicato la situazione dei rossoblù, ora a un solo punto dalla zona retrocessione. La squadra di Arrasate fatica a trovare continuità e le tensioni con l’ambiente sono sempre più evidenti. Il tecnico è apparso sconsolato dopo l’ultima sconfitta, parlando apertamente di un gruppo in difficoltà e di una tifoseria comprensibilmente delusa.

Situazione diversa per l’Athletic Bilbao, reduce però da una pesantissima batosta: il 5-0 incassato dal Barcellona in Supercoppa ha lasciato il segno. Valverde ha chiesto una reazione immediata in campionato per non compromettere il cammino europeo.

Le probabili formazioni di Maiorca-Bilbao — Arrasate è sotto pressione. La squadra non riesce a esprimere il gioco visto la scorsa stagione e l’ambiente è teso. L’allenatore dovrebbe confermare Muriqi come riferimento offensivo, supportato alle spalle da Darder. Sugli esterni spazio a Virgili e Sanchez, chiamati a dare velocità e imprevedibilità.

Valverde pretende una risposta immediata. I leader offensivi sono tutti disponibili: Nico Williams, Inaki Williams, Sancet e Guruzeta saranno regolarmente titolari. Il Bilbao proverà a comandare il gioco sfruttando ampiezza e qualità tecnica.

Maiorca (4-2-3-1): Roman; Bauza, Kumbulla, Valjent, Mojica; Macarell, Samu; Sanchez, Darder, Virgili; Muriqi. Allenatore: Arrasate

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Boiro; Jauregizar, Ruiz; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.