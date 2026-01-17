Match intenso quanto delicato nella notte di NBA di domenica 18 gennaio. Alle 01:30, ora italiana, scenderanno in campo i New York Knicks, campioni della NBA Cup, contro i Phoenix Suns, reduci dalla sconfitta contro i Detroit Pistons e indietro in classifica rispetto agli obiettivi stagionali prefissati. Scopri come seguire l'attesissimo match.
Lo streaming live
NBA, Knicks-Suns: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere New York Knicks-Phoenix Suns in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match New York Knicks-Phoenix Suns sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere New York Knicks-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis—
New York Knicks-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I New York Knicks si presenta alla sfida di domenica sera come una delle squadre più forti, in forma e attrezzate non solo della Eastern Conference, ma di tutta la Lega. I Knicks, tra l'altro, si sono anche laureati campioni della NBA Cup, battendo i San Antonio Spurs, dando grandissima prova di forza e presentando così la propria candidatura per il titolo della stagione. Dall'altro lato del parquet ci saranno dei Suns reduci dalla sconfitta contro i Pistons, ma che hanno comunque disputato una buona prova nel segno di Greyson Allen, protagonista di un match con 33 punti messi a segno. Sarà un match intenso che regalerà emozioni e tanti punti, dato che il punto forte delle due franchigie è un attacco prolifico.
I probabili quintetti di New York Knicks-Phoenix Suns—
I Knicks approcciano alla sfida nel segno della continuità con il quintetto di partenza che sta regalando soddisfazioni ai tifosi. I Suns, invece, potrebbero cambiare qualcosa nel quintetto iniziale, a causa dei recenti risultati non proprio esaltanti. Nelle ultime due partite infatti la franchigia dell'Arizona non ha raccolto alcuna vittoria.
New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.
Phoenix Suns: D. Brooks, R. O'Neale, M. Williams, C. Gillespie, D. Booker
© RIPRODUZIONE RISERVATA