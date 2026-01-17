Dove vedere New York Knicks-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis

New York Knicks-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro , si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

I New York Knicks si presenta alla sfida di domenica sera come una delle squadre più forti, in forma e attrezzate non solo della Eastern Conference, ma di tutta la Lega. I Knicks, tra l'altro, si sono anche laureati campioni della NBA Cup, battendo i San Antonio Spurs, dando grandissima prova di forza e presentando così la propria candidatura per il titolo della stagione. Dall'altro lato del parquet ci saranno dei Suns reduci dalla sconfitta contro i Pistons, ma che hanno comunque disputato una buona prova nel segno di Greyson Allen, protagonista di un match con 33 punti messi a segno. Sarà un match intenso che regalerà emozioni e tanti punti, dato che il punto forte delle due franchigie è un attacco prolifico.