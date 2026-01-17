derbyderbyderby streaming Atlanta Hawks-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Atlanta Hawks-Boston Celtics, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Atlanta Hawks-Boston Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano

Gli Atlanta Hawks si preparano ad una sfida delicata, contro un avversario che sta carburando in vista della seconda metà di stagione. Gli Hawks affronteranno i Boston Celtics domenica 18 gennaio alle 01:30 italiane, in un match che non li vede favoriti ma che può senz'altro riservare sorprese. Scopri come seguire l'attesissima sfida di NBA.

Dove vedere Atlanta Hawks-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis

Atlanta Hawks-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Atlanta Hawks-Boston Celtics sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Da quando Trae Young ha lasciato gli Hawks, la franchigia non ha comunque invertito o comunque migliorato il suo trend di risultati. Altalenanti prima, altalenanti adesso, almeno per il momento. Ha vinto 5 partite nelle ultime 10 sfide giocate e si presenta alla sfida con una sconfitta incassata sul campo dei Portland Trail Blazers. I Boston invece, forti della loro posizione in classifica e delle sei vittorie nelle ultime dieci, si presenta come favorita anche grazie ad un grande momento di forma di Jaylen Brown, reduce da una prestazione con 27 punti a referto nell'ultima gara contro i Miami Heat - vinta, peraltro, dai Celtics.

    I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Boston Celtics

    I Celtics possono contare su un quintetto di partenza in salute, carico e in fiducia, che sta raccogliendo diverse vittorie e si sta preparando al meglio per la seconda metà di stagione, che porterà poi ai playoff. Gli Hawks proveranno a strappare una vittoria grazie al dinamismo del suo roster, ma non sarà di certo semplice contro una delle squadre più attrezzate della Lega.

    Altlanta Hawks: J. Johnson, V. Krejci, O. Okongwu, N. Alexander-Walker, D. Daniels 

    Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White. 

