Alla Volkswagen Arena si gioca Wolfsburg-Heidenheim, match fondamentale per entrambe. I padroni di casa cercano continuità dopo il successo contro lo St. Pauli, mentre gli ospiti vogliono lasciare l’ultimo posto in classifica

Stefano Sorce 17 gennaio - 01:27

Il campionato tedesco riparte con una sfida che vale doppio. Wolfsburg-Heidenheim, in programma sabato 17 gennaio alle 15.30, mette di fronte due squadre che lottano per uscire dalla zona pericolosa della classifica.

Dove vedere Wolfsburg-Heidenheim in diretta tv e streaming — Wolfsburg-Heidenheim sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre — Il Wolfsburg arriva all’appuntamento con il morale in crescita. Dopo il pesantissimo 8-1 subito dal Bayern Monaco, i biancoverdi hanno reagito con carattere, battendo 2-1 lo St. Pauli in una gara fondamentale per classifica e autostima. Un successo che ha permesso alla squadra di Bauer di allontanarsi dalla zona retrocessione, portandosi a +6 sull’ultimo posto. Adesso l’obiettivo è chiaro: dare continuità e sfruttare il fattore campo contro l’ultima in classifica per consolidare la posizione.

Situazione diametralmente opposta per l’Heidenheim, che continua a faticare. L’ultimo ko per 2-1 contro il Mainz ha lasciato la squadra all’ultimo posto con appena 12 punti. Nonostante questo, la lotta salvezza resta apertissima: le ultime tre sono racchiuse in pochi punti e una vittoria potrebbe cambiare tutto.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Heidenheim — Bauer dovrebbe affidarsi al classico 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Grabara, chiamato a guidare la difesa. La linea arretrata sarà composta da Fischer sulla destra, Jenz e Koulierakis al centro, con Zehnter sul lato opposto. In mezzo al campo toccherà a Arnold dirigere le operazioni, affiancato da Gerhardt, incaricato di dare equilibrio e copertura. Sulla trequarti agiranno Eriksen, Majer e Wimmer, pronti a supportare l’unica punta Pejcinovic, riferimento offensivo della squadra.

Schmidt risponde con il 4-3-3. In porta ci sarà Ramaj, protetto dal quartetto difensivo formato da Traoré, Mainka, Siersleben e Föhrenbach. A centrocampo spazio al trio composto da Schoppner, Niehues e Dorsch, chiamati a dare sostanza e dinamismo. In avanti il peso dell’attacco sarà affidato a Pieringer al centro, con Ibrahimović e Schimmer larghi, pronti a sfruttare le ripartenze.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; PejcinovicAllenatore: Bauer

Heidenheim (4-3-3): Ramaj; Traoré, Mainka, Siersleben, Föhrenbach; Schoppner, Niehues, Dorsch; Ibrahimović, Pieringer, SchimmerAllenatore: Schmidt.