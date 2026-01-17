Bundesliga, Dortmund-St.Pauli: lo streaming gratis del match

Borussia Dortmund-St Pauli è una sfida della Bundesliga in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 15.30. I gialloneri puntano a prolungare la striscia positiva, mentre gli ospiti cercano punti salvezza. Analisi completa con news sulle formazioni

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15.30 il Signal Iduna Park sarà teatro di Borussia Dortmund-St.Pauli, sfida valida per la Bundesliga che mette di fronte ambizioni europee e lotta salvezza. I gialloneri vogliono prolungare la loro striscia positiva, mentre gli ospiti cercano punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione.

Il momento del Borussia Dortmund — La squadra di Niko Kovac sta vivendo una stagione complessivamente positiva, anche se resta distante dal ritmo imposto dal Bayern Monaco di Vincent Kompany, protagonista di un girone d’andata da record. Nonostante questo, il Dortmund ha mostrato solidità e continuità, collezionando 10 partite consecutive senza sconfitte in Bundesliga. Nell’ultimo turno i gialloneri hanno travolto il Werder Brema con un netto 3-0, match che ha visto il ritorno al gol di Serhou Guirassy, entrato dalla panchina dopo sette partite a secco. Un successo importante, anche se rappresenta soltanto la seconda vittoria nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. In campionato, però, il rendimento resta eccellente: quattro successi nelle ultime cinque partite e un vantaggio di quattro punti sul RB Lipsia terzo in classifica. Il fortino casalingo rappresenta una garanzia: al Signal Iduna Park è arrivata una sola sconfitta in tutta la stagione.

Momento delicato per lo St Pauli di Alexander Blessin. Dopo la promozione dello scorso anno, i Kiezkicker si ritrovano ora in piena zona retrocessione. La sconfitta per 2-1 contro il Wolfsburg, decisa da un gol all’88’, ha interrotto una serie positiva di cinque partite senza sconfitte. Attualmente St Pauli è 17° in classifica, a tre punti dalla salvezza diretta ma a pari punti con il Mainz, che occupa la posizione di spareggio. C’è ancora margine di recupero, anche perché gli amburghesi hanno una gara da recuperare. Un segnale incoraggiante arriva dal rendimento esterno: solo una sconfitta in trasferta da novembre, dopo un avvio disastroso con cinque ko consecutivi lontano da casa.

Le probabili formazioni di Dortmund-St.Pauli — Kovac ha quasi tutta la rosa a disposizione. L’unico assente certo è Aaron Anselmino, fermo per un problema muscolare. In difesa dovrebbe essere confermato il terzetto composto da Süle, Anton e Schlotterbeck, con Couto e Ryerson sulle fasce. A centrocampo spazio a Sabitzer e Nmecha, mentre sulla trequarti agiranno Brandt e Beier. In avanti confermato André Silva come riferimento offensivo.

Situazione più complessa per Blessin. Assenti Irvine e Sinani a centrocampo, mentre Metcalfe resta in dubbio. In difesa fuori anche Nemeth, con Wahl, Dzwigala e Mets pronti a comporre la linea arretrata. In attacco, stagione finita per Hountondji (frattura alla caviglia). Spazio quindi alla coppia Ceesay-Lage, con Ricky-Jade Jones in dubbio. Tra i pali giocherà Vasilj, vista l’assenza di Spari.

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson; Beier, Brandt; André Silva.

St Pauli: Vasilj; Dzwigala, Wahl, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Smith, Oppie; Ceesay, Lage.