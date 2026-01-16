derbyderbyderby calcio italiano serie a Cagliari-Juventus: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Cagliari-Juventus: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Cagliari Juventus
Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Durante la ventunesima giornata di Serie A, si sfideranno Cagliari e Juventus, sabato 17 gennaio presso lo stadio Unipol Domus. La gara è in programma alle ore 20:45. La Juventus non si nasconde: vuole vincere ed essere presente in lizza per la lotta Scudetto, che finora sembrava interessare soltanto Inter, Milan e Napoli. D'altra parte il Cagliari ha bisogno di punti per la salvezza e si sa che giocare dinanzi ai propri sostenitori può essere un vantaggio. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Cagliari-Juventus, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre

Il Cagliari di Pisacane si trova in sedicesima posizione e vanta 19 punti. Dopo l'ultima vittoria conquistata sul campo del Torino il 27 dicembre, i rossoblù hanno rimediato la sconfitta casalinga contro il Milan, il pareggio esterno con la Cremonese e la successiva sconfitta al Marassi contro il Genoa. Il girone di ritorno non è certo iniziato nei migliori dei modi per la formazione sarda, ma i punti evidenziano comunque quanto questa squadra sia in grado di conquistare punti anche con le squadra più attrezzate. D'altronde i successi con Roma e Torino parlano chiaro.

Cagliari-Juventus: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
CAGLIARI, ITALY - NOVEMBER 22: Gennaro Borrelli del Cagliari festeggia il suo gol 1-1 durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Genoa CFC allo Stadio Sant'Elia il 22 novembre 2025 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

La Juventus di Spalletti invece occupa la quarta posizione con 39 punti. Un piazzamento che mette pressione al Napoli che dista appena una lunghezza e risiede al momento sul gradino più basso del podio. I bianconeri sembrano aver trovato la quadra dopo la sconfitta del 7 dicembre sul campo del Napoli. Infatti nelle ultime tre partite hanno collezionato un pareggio casalingo contro il Lecce, nonostante aver dominato l'incontro, e successivamente le vittorie contro il Sassuolo e la Cremonese. Certo un calendario piuttosto agevole per Yildiz e compagni, ma la squadra sembra aver trovato il ritmo giusto per imporsi in questo campionato.

Probabili formazioni di Cagliari-Juventus

I padroni di casa sono ancora privi di Folorunsho, Deiola, Felici e Belotti. Pisacane adotterà un 3-5-2, dove Palestra e Obert saranno il fulcro delle azioni offensive sulle corsie laterali. Prati in mediana, mentre Esposito e Kilicsoy completeranno il tandem d'attacco. Nel 3-4-2-1 di Spalletti, Vlahovic è ancora ai box, quindi in attacco David è certo di una maglia da titolare. Alle sue spalle agiranno il solito Yildiz affiancato da Miretti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane

Juventus (3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA