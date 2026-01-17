derbyderbyderby streaming Hoffenheim-Leverkusen: lo streaming gratis del match

Alla PreZero Arena va in scena Hoffenheim-Leverkusen, scontro diretto che può pesare tantissimo nella corsa alla Champions. I padroni di casa arrivano dal largo successo contro il Gladbach
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15.30 la Bundesliga propone uno scontro diretto ad alta quota: alla PreZero Arena va in scena Hoffenheim-Leverkusen, match valido per la 18ª giornata di campionato. In palio punti pesantissimi nella corsa all’Europa, con due squadre separate da una sola lunghezza in classifica.

Hai tre possibilità per seguire Hoffenheim-Leverkusen:

Dove vedere Hoffenheim-Leverkusen in diretta tv e streaming

Hoffenheim-Leverkusen sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre

L’Hoffenheim arriva all’appuntamento nel miglior modo possibile. Il netto 5-1 rifilato al Borussia Mönchengladbach ha lanciato definitivamente i biancoazzurri, che ora sognano in grande. Con una partita in meno disputata, la squadra di Ilzer è quinta con 30 punti ed è pienamente in corsa per un posto in Champions League. Il fattore campo sta facendo la differenza: l’Hoffenheim ha vinto le ultime cinque gare casalinghe consecutive, segnando sempre almeno tre reti. Numeri impressionanti che certificano la forza offensiva del tridente formato da Kramaric, Lemperle e Asllani, autentico motore della squadra.

Situazione opposta per il Bayer Leverkusen, reduce da una pesante sconfitta interna per 4-1 contro lo Stoccarda. Un ko che ha interrotto il buon momento dei rossoneri, ora sesti con 29 punti. La squadra di Hjulmand è chiamata a una risposta immediata per non perdere terreno nella corsa europea. Il 2026 non è ancora decollato per le “Aspirine”, che cercano il primo successo dell’anno. In attacco attenzione a Martin Terrier, autore di due gol nelle ultime tre gare di campionato.

Hoffenheim-Leverkusen: lo streaming gratis del match- immagine 5
LEVERKUSEN, GERMANY - JANUARY 10: Alex Grimaldo of Bayer 04 Leverkusen scores his team's first goal from the penalty spot during the Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and VfB Stuttgart at BayArena on January 10, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Leverkusen

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Coufal, Hranáč, Kabak, Prass; Kramarić, Avdullahu, Burger; Kramaric, Avdullahu, Burger

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Belocian; Arthur, Andrich, García, Grimaldo; Hoffmann, Tillman; Schick.

