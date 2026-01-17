Dove vedere Detroit Pistons-Indiana Pacers in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Detroit Pistons-Indiana Pacers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 01:32)

Domenica 18 gennaio, alle 01:30 italiane, ci sarà il testacoda della Eastern Conference: a sfidarsi saranno Detroit Pistons, capolista, e gli Indiana Pacers, che occupa l'ultimo gradino della classifica. È una sfida che ha una squadra nettamente favorita, ma come sempre in questi casi la determinazione può fare la differenza. Scopri come seguire questo avvincente match.

Il momento delle due squadre — I Detroit Pistons sono al primo posto nella classifica di Eastern Conference. Con 29 vittorie in stagione e sei nelle ultime dieci, la franchigia del Michigan si presenta senz'altro come la compagine favorita per la sfida di domani notte. Trainata da un Cunningham in uno stato di forma sensazionale, può vivere un'altra sera da protagonista dall'altra parte dell'oceano. Solita prestazione in doppia cifra contro i Suns, superati per il risultato di 108-105. Gli Indiana invece sono l'unica franchigia di tutta la NBA a non aver raggiunto ancora il traguardo delle dieci vittorie, ne hanno soltanto nove nonostante siamo già a metà stagione. Nelle ultime dieci partite ne ha vinte solo tre.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Indiana Pacers — I Detroit Pistons approcciano alla sfida nel segno della continuità, con il binomio che sta mettendo a ferro e fuoco la NBA, formato da Thompson e Cunningham. I Pacers proveranno a contenere la squadra capolista della Eastern Conference, cercando di strappare un risultato sorprendente e che potrebbe avere grande effetto sul morale della squadra.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.

Indiana Pacers: J. Furphy, P. Siakam, J. Huff, B. Mathurin, A. Nembhard.