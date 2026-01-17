Lo streaming gratis della gara di campionato Atalanta Under 23-Salernitana: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 09:06)

Il Girone C di Serie C propone una sfida di grande interesse: Atalanta Under 23-Salernitana, in programma domenica 18 gennaio alle ore 12:30. L’Atalanta Under 23, undicesima a 25 punti, cerca continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre la Salernitana, quarta a 39 punti, vuole confermarsi tra le grandi del girone e restare agganciata al vertice della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Atalanta Under 23-Salernitana in streaming gratis:

Dove vedere Atalanta Under 23-Salernitana in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’incontro in tempo reale e di consultare statistiche live su squadre e giocatori.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

Cercare “Atalanta Under 23-Salernitana” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Atalanta Under 23, undicesima con 25 punti, sta vivendo una stagione di crescita e alterna buone prestazioni a momenti di discontinuità. Salvatore Bocchetti conferma il 3-4-3, modulo che punta su intensità e qualità offensiva, con Vavassori, Misitano e Manzoni chiamati a dare profondità e imprevedibilità alla manovra.

La Salernitana, quarta a 39 punti, arriva al match con l’obiettivo di restare stabilmente nelle prime posizioni del Girone C. Giuseppe Raffaele si affida al 3-4-2-1, sistema solido che garantisce equilibrio e pericolosità offensiva, con Liguori e Ferraris a supporto di Inglese, terminale offensivo e uomo chiave dell’attacco granata.

Le probabili formazioni di Atalanta Under 23-Salernitana — L’Atalanta Under 23 dovrebbe confermare il 3-4-3, puntando su ritmo e aggressività. La Salernitana risponde con il 3-4-2-1, assetto che sta dando continuità di risultati.

Atalanta Under 23 (3-4-3): Vismara, Navarro, Comi, Guerini, Ghislandi, Levak, Pounga, Steffanoni, Vavassori, Misitano, Manzoni. Allenatore: Salvatore Bocchetti

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele