Lo streaming gratis della gara di campionato Gent-Anderlecht: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 09:52)

Il campionato belga propone una sfida di grande tradizione: Gent-Anderlecht, in programma domenica 18 gennaio alle ore 13:30. Il Gent, ottavo a 26 punti, cerca un successo di prestigio per rilanciarsi nella corsa alle posizioni europee, mentre l’Anderlecht, quarto a 35 punti, vuole confermarsi nelle zone alte e restare a contatto con il vertice della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Gent-Anderlecht in streaming gratis:

Dove vedere Gent-Anderlecht in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per accedere alla diretta e a tutte le statistiche live del match.

Il momento delle due squadre — Il Gent, ottavo con 26 punti, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi ma resta una squadra pericolosa soprattutto tra le mura amiche. Rik De Mil punta sul 4-2-3-1, modulo che valorizza la qualità tra le linee di Gandelman e la spinta offensiva di Dean, riferimento avanzato supportato da un reparto mobile e tecnico.

L’Anderlecht, quarto a 35 punti, arriva alla sfida con ambizioni importanti e l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona Champions. Besnik Hasi conferma il 4-2-3-1, sistema equilibrato che garantisce solidità e qualità offensiva grazie a Hazard e Stroeykens, chiamati a supportare Bertaccini nel ruolo di prima punta.

Le probabili formazioni di Gent-Anderlecht — Il Gent dovrebbe confermare il 4-2-3-1, cercando intensità e pressione alta. L’Anderlecht risponde con lo stesso modulo, puntando su palleggio e qualità negli ultimi trenta metri.

Gent (4-2-3-1): Roaf, Heydem, Paskotsi, Volckaert, Samoise, Vlieger, Ito, Araujo, Gandelman, Dean, Goore. Allenatore: Rik De Mil

Anderlecht (4-2-3-1): Coosemans, N’Diaye, Hey, Sardella, Camara, Saliba, Cat, Angulo, Hazard, Stroeykens, Bertaccini. Allenatore: Besnik Hasi