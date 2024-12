Fiorentina-Juve, Palladino con i titolarissimi. McKennie di nuovo terzino?

Oggi pomeriggio scenderanno in campo Fiorentina e Juventus al Franchi di Firenze. La squadra di Thiago Motta è in cerca della terza vittoria di fila dopo la vittoria contro il Cagliari - in Coppa Italia - e quella sul campo del Monza. Un successo confermerebbe il grande momento di forma dei bianconeri che, tra l'altro, sono ancora imbattuti da inizio campionato e potrebbero chiudere il girone d'andata senza aver raccolto sconfitte.