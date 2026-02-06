Fiorentina-Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 19:32)

All'ArtemioFranchi andrà in scena Fiorentina-Torino. Una sfida chiave per entrambe le compagini che puntano rispettivamente a riemergere dalla zona bassa della classifica. Il match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A è in programma sabato 7 febbraio alle ore 20:45. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Fiorentina-Torino, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La situazione delle due squadre — La Fiorentina occupa la diciassettesima posizione con appena 17 punti conquistati dopo le prime venti tre giornate di campionato. Dopo un periodo che sembrava essere diventato sereno per i viola, ecco che nelle ultime partite sono arrivate due sconfitte, rispettivamente con Napoli e Cagliari. Precedentemente gli uomini di Vanoli avevano raccolto i tre punti sul campo del Bologna e pareggiato in casa Milan e Lazio. Pertanto, per uscire dalla zona rossa non ci sono alternative. La Fiorentina deve tornare a vincere.

Il Torino invece si trova al tredicesimo posto con 26 punti. Per i granata si tratta di una situazione opposta: dopo una serie di risultati negativi e un Toro che sembrava mancare d'identità, è arrivata la vittoria casalinga a discapito del Lecce. Nelle quattro gare precedenti la formazione guidata da Marco Baroni ha sempre perso. Quindi, Udinese, Atalanta, Roma e Como, hanno abbattuto il Torino in un vortice negativo, poi, come detto in precedenza, la vittoria contro i salentini ha ristabilito fiducia alla squadra, al tecnico e soprattutto alla tifoseria tutta. Vincere per affrontare una seconda parte di stagione in discesa. Sarà questo l'obiettivo del Torino.

Probabili formazioni di Fiorentina-Torino — Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, IIkhan, Tameze, Pedersen; Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni