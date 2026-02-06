All'ArtemioFranchi andrà in scena Fiorentina-Torino. Una sfida chiave per entrambe le compagini che puntano rispettivamente a riemergere dalla zona bassa della classifica. Il match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A è in programma sabato 7 febbraio alle ore 20:45. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
Streaming Live
Fiorentina-Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Fiorentina-Torino, dove vedere la gara—
La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).
La situazione delle due squadre—
La Fiorentina occupa la diciassettesima posizione con appena 17 punti conquistati dopo le prime venti tre giornate di campionato. Dopo un periodo che sembrava essere diventato sereno per i viola, ecco che nelle ultime partite sono arrivate due sconfitte, rispettivamente con Napoli e Cagliari. Precedentemente gli uomini di Vanoli avevano raccolto i tre punti sul campo del Bologna e pareggiato in casa Milan e Lazio. Pertanto, per uscire dalla zona rossa non ci sono alternative. La Fiorentina deve tornare a vincere.
Il Torino invece si trova al tredicesimo posto con 26 punti. Per i granata si tratta di una situazione opposta: dopo una serie di risultati negativi e un Toro che sembrava mancare d'identità, è arrivata la vittoria casalinga a discapito del Lecce. Nelle quattro gare precedenti la formazione guidata da Marco Baroni ha sempre perso. Quindi, Udinese, Atalanta, Roma e Como, hanno abbattuto il Torino in un vortice negativo, poi, come detto in precedenza, la vittoria contro i salentini ha ristabilito fiducia alla squadra, al tecnico e soprattutto alla tifoseria tutta. Vincere per affrontare una seconda parte di stagione in discesa. Sarà questo l'obiettivo del Torino.
Probabili formazioni di Fiorentina-Torino—
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, IIkhan, Tameze, Pedersen; Zapata, Adams. Allenatore: Marco Baroni
