Serie C, al Cerignola basta Paolucci. Battuto il Foggia nel derby

Foggia-Cerignola termina 0-1 grazie alla rete di Paolucci su rigore nella ripresa. Gialloblù secondi nel Girone C di Serie C dietro al solo Benevento.

Gennaro Dimonte 1 novembre - 08:44

Il Cerignola si aggiudica il Derby di Capitanata battendo il Foggia allo Zaccheria. Decisiva la rete su rigore di Paolucci al 72'. Match come sempre carico di emozioni quello tra due squadre rivali sul campo e sugli spalti. Non sono mancati i colpi proibiti e le espulsioni, come quella di Silvestro nel finale per i rossoneri. Successo che proietta i ragazzi di Giuseppe Raffaele al secondo posto nel Girone C di Serie C, dietro al Benevento. Piena zona playout per i padroni di casa, in piena crisi dopo le dimissioni di Ezio Capuano.

Jallow vicino al gol, il Foggia non punge — Classico 4-3-3 per il Foggia con la qualità di Millico e Felicioli a supporto di bomber Jacopo Murano. Più compatto 3-5-2 per il Cerignola di Raffaele con Jallow e Salvemini come punti di riferimento in attacco. Passano solo tre minuti e gli ospiti sfiorano la rete con Jallow, bravo ad aggirare un difensore, meno a incrociare verso lo specchio della porta. Rossoneri che non sembrano in giornata ma sprecano una grande occasione al 26' con Murano che, imbeccato da Millico, non incide di testa e spara addosso a Saracco. Tutte le azioni pericolose passano tra i piedi dell'ex talento del Torino ma latitano le conclusioni in porta. Si va all'intervallo sullo 0-0.

Paolucci la sblocca su rigore: il derby è del Cerignola — Nella ripresa il Cerignola si sbilancia in avanti, alla ricerca della rete del vantaggio. Al 60' cross di Russo al centro per Ruggero che, di piatto, calcia di pochissimo a lato. Si alza la pressione gialloblù: sgasata di Tentardini e assist per Ruggero ma il suo tiro termina alto. E' il preludio al vantaggio che arriva poco più tardi. Palla magica di Ruggero per Russo e fallo da dietro di Felicioli che perde l'uomo: è calcio di rigore. Dal dischetto va Paolucci che non sbaglia e porta gli ospiti in vantaggio. L'assalto del Foggia non produce reali azioni da gol, anzi termina il match in dieci per l'espulsione diretta a Silvestro dopo un fallaccio su Paolucci. Termina 0-1 per un Cerignola sempre più padrone del campo e secondo in campionato.