Serie C, spicca il Derby di Capitanata Foggia-Cerignola

Foggia-Cerignola è il Derby di questo turno infrasettimanale di Serie C nel Girone C. Storia e rivalità tra due realtà vicine. Si giocherà giovedì 31 ottobre allo Zaccheria.

Gennaro Dimonte 31 ottobre - 13:14

Il turno infrasettimanale di Serie C sta regalando sfide molto equilibrate e all'insegna dello spettacolo. Lo stesso sicuramente si potrà dire del Derby di Capitanata, Foggia-Cerignola. Storia particolare tra queste due realtà del Girone C, distanti solo 39km e accomunate da una rivalità che si è riaccesa nelle ultime stagioni visti i confronti in campionato. Match, in programma giovedì 31 ottobre alle 20:45, che arriva dopo settimane difficili per la comunità foggiana dopo l'incidente sulla Potenza-Melfi che ha portato alla morte di tre giovani ragazzi. Tra episodi tragici, risultati completamente opposti e ribaltoni continui, questa partita sicuramente si presenterà sicuramente piena di colpi di scena.

Rivalità e precedenti: Foggia-Cerignola promette sempre spettacolo — La storia della rivalità tra queste due realtà vicine ha radici profonde e si è riaccesa dopo gli ultimi confronti in campionato dal 2019 a oggi. Soprattutto per i cerignolani che si definiscono "senza provincia" nonostante la carta d'identità indichi Foggia come capoluogo di residenza. Questo ha portato a una serie di sfide accese nel corso di queste stagioni in Serie C.

La più recente sicuramente è la doppia sfida dei playoff, con i gialloblù che si erano imposti 4-1 all'andata con conseguente dura contestazione al rientro a Foggia dei tifosi rossoneri. Un clamoroso 3-0, maturato nel finale, ha portato i "Satanelli" alla fase successiva e alla finalissima persa contro il Lecco per approdare in Serie B.

Il momento in campionato dice che il Cerignola se la passa sicuramente meglio. Secondo posto in campionato, a quattro punti dalla capolista Benevento, e ambiente più elettrico che mai. Non c'è pace in casa foggiana per il Presidente Nicola Canonico, che ha dovuto fare i conti con le dimissioni dell'allenatore Ezio Capuano e momentaneamente è senza guida tecnica. Derby acceso e scintille assicurate in Serie C.