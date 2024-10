Incidente a Potenza, morti tre tifosi del Foggia: il club fa visita ai feriti in ospedale

Tragico incidente mortale in provincia di Potenza, perdono la vita tre giovanissimi tifosi del Foggia di ritorno dalla trasferta.

Luca Paesano 14 ottobre 2024 (modifica il 14 ottobre 2024 | 15:01)

È di tre morti e due feriti gravi il bilancio del tragico incidente che ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia di ritorno dalla trasferta a Potenza per il match della nona giornata di Serie C. Sono tutti giovanissimi: avevano solamente 14, 17 e 21 anni ed avevano appena passato una serata in compagnia per seguire la propria squadra del cuore.

Foggia, Canonico e Capuano fanno visita ai feriti — L'episodio è avvenuto ieri sera, nei pressi dello svincolo per Potenza Est in un tratto di strada già noto per essere spesso teatro di pericolosi incidenti. Dalle prime ricostruzioni, un mini Van che trasportava tifosi del Foggia si è scontrato frontalmente con un’auto, finendo poi contro un pullman. Nell'impatto, i tre giovani ragazzi hanno perso la vita, mentre altre due persone si trovano in questo momento ricoverate all’ospedale San Carlo di Potenza e sarebbero in gravi condizioni.

Stamane il vice presidente del Foggia Emanuele Canonico e l’allenatore Eziolino Capuano hanno raggiunto l’obitorio dell’ospedale di Potenza per l'ultimo saluto alle vittime. I due hanno poi fatto visita agli altri tifosi rimasti coinvolti nell'incidente e ricoverati nella struttura. Sul posto sono giunti anche i rappresentanti della tifoseria organizzata.

Foggia, proclamato il lutto cittadino — "L'amministrazione tutta è sconvolta e addolorata per una tragedia che ha colpito tre famiglie, e ha unito la comunita' foggiana in un dolore silenzioso e lancinante", ha commentato la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.

"Tre giovanissime vite - ha proseguito - improvvisamente spezzate, di ritorno da un evento sportivo che doveva essere di spensieratezza e divertimento, legate da una sana passione: un incidente stradale ha determinato un dramma che è impossibile accettare. Proclameremo il lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali ma da ieri sera, da quando è arrivata la terribile notizia da Potenza, la città tutta è immersa in un lutto condiviso, e vive un'apprensione sincera per le altre persone coinvolte nell'impatto e attualmente ricoverate in ospedale.

Siamo accanto ai familiari in queste ore terribili ed esprimiamo profonda vicinanza ai tifosi legati al Calcio Foggia 1920 e che si ritrovano negli spalti degli stadi di tutta Italia per seguire la squadra del cuore: una famiglia allargata oggi in lacrime e in preghiera per Samuele, Michele e Gaetano".