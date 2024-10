Serie C, Il Foggia vince il derby contro il Taranto: la decidono Emmausso e Salines

Torna alla vittoria il Foggia di Capuano, che nella seconda partita con il nuovo tecnico batte il Taranto per 2-0 nel derby pugliese, match valido per l’ottava giornata di Serie C

Nancy Gonzalez Ruiz 5 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 10:17)

Il Foggia torna al successo e lo fa nel migliore dei modi: con una vittoria nel sentitissimo derby contro il Taranto. La squadra rossonera, dopo un inizio di stagione complicato e i primi passi dell'era Capuano, mette in campo una prestazione solida e concreta, battendo per 2-0 una squadra sempre più in difficoltà e ferma all'ultimo posto con appena tre punti in classifica.

Il primo tempo — Il primo tempo vede i rossoneri mantenere il controllo del gioco, anche se non riescono a creare molte occasioni da gol. Il Taranto si difende bene, ma offre poco in fase offensiva. Al 35', Murano sfiora il vantaggio per il Foggia con un tiro al volo, ma Del Favero salva i suoi con una parata decisiva. Eziolino Capuano, tecnico del Foggia, si è detto soddisfatto dell’approccio della sua squadra nonostante alcune difficoltà nella manovra: “Siamo partiti bene, aggredendo alto. Per venti minuti abbiamo fatto molto bene, poi ci sono state tante palle perse in mezzo al campo e giocavamo la palla indietro".

I cambi che premiano Capuano La svolta arriva nella ripresa, quando Capuano cambia modulo, passando alla difesa a quattro e inserendo forze fresche. Al 52', il subentrato Emmausso trova il gol con una diagonale precisa, e 8 minuti dopo Salines sigla il 2-0 con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il cambio tattico si rivela dunque decisivo, come confermato dallo stesso Capuano: “Ho deciso di schierare Mazzocco perno davanti ai due difensori e allargare le punte esterne. Abbiamo giocato un secondo tempo molto aggressivo e di qualità. Sono anche contento per il gol su palla inattiva, c'è un importante lavoro dietro.”Una scelta che ha premiato la squadra, anche se il tecnico ha ammesso di aver dovuto mettere da parte le sue idee: “La difesa a quattro non mi piace, ma sarei stato uno sciocco a continuare con tre difensori centrali.”

"Merito del gruppo" Nel finale, il Foggia sfiora il terzo gol, mentre il Taranto non riesce mai a rendersi pericoloso. La vittoria, come sottolineato da Capuano, è merito di tutto il gruppo: “I giocatori che sono rimasti fuori dall'inizio e poi sono entrati hanno fatto benissimo. Non ho mai visto Millico ed Emmausso correre come oggi.” Una prestazione che restituisce fiducia al Foggia e lo riavvicina alla zona playoff, mentre il Taranto resta inchiodato all’ultimo posto in classifica, ancora a caccia della prima vittoria stagionale.