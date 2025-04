Foggia, il proprietario non paga più: i giocatori si autofinanziano

Momento di grande apprensione per le sorti future del club: per ora non ci sono offerte che garantirebbero la prosecuzione dell'attività nella prossima stagione

Alessandro Savoldi 15 aprile - 15:00

Si complica la stagione del Foggia. I rossoneri, al sedicesimo posto in classifica, si giocano la salvezza settimana prossima in casa contro il Messina nel girone C di Serie C. Tuttavia, la proprietà ha deciso a fine marzo di non sostenere più il club economicamente, creando una situazione di confusione e difficoltà.

Le dimissioni del presidente Canonico e il rischio penalità — In un girone C che ha già visto l’esclusione di Turris e Taranto anche il Foggia si trova ad affrontare un momento difficile. L’ex presidente Canonico ha deciso di non assolvere impegni economici di alcun tipo a partire dallo scorso 31 marzo, data in cui ha rassegnato le dimissioni. Pur avendo rinunciato alla carica, Canonico resta però proprietario del club e ha aggiunto che, se nessuno dovesse rilevare la società, il Foggia non si iscriverà ai campionati nella prossima stagione.

Una posizione che ha costretto il direttore commerciale del club, Pino Stefanini, a cercare altrove i fondi per proseguire il campionato, a partire dall’ultima trasferta di Crotone. A versare il necessario per far sì che la squadra potesse raggiungere la Calabria sono stati infatti cinque sponsor. Oltre alle difficoltà pratiche che, data la situazione, la squadra dovrà affrontare da qui a fine stagione, si palesa all’orizzonte anche l’ombra di una penalizzazione. La scadenza da tenere in considerazione non è solo quella del 16 aprile, che fa riferimento ai versamenti del mese di febbraio, quanto quelle future, in particolare il 4 giugno. Un eventuale sanzione per il prossimo anno potrebbe infatti complicare anche un passaggio di proprietà.

La scelta dei giocatori del Foggia di pagarsi hotel e pasti — La situazione del Foggia per ora, però, non si sblocca. Se l’amministrazione comunale della sindaca Episcopo ha infatti garantito che il municipio provvederà al pagamento degli steward per la partita contro il Messina, non ci sono certezze sul futuro. Nonostante il grande vociare di imprenditori locali interessati al club, non è stata formulata nessuna offerta ufficiale.

La squadra, invece, ha deciso di prendere una posizione netta: a proprie spese, i giocatori del Foggia stanno pagando alberghi e pasti, come accaduto a Crotone. Al loro fianco resta come detto il direttore Stefanini e l’allenatore Zauri. Al centro della situazione complessa anche la posizione di Franco Vezzoni. Il centrocampista argentino è finito fuori rosa circa un mese fa, dopo la decisione di non trattare il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Una scelta presa dall’ex presidente Canonico, che tuttora impedisce il reintegro del giocatore nonostante il totale disimpegno economico. Una posizione particolare, con il Foggia che avrebbe bisogno di uno dei suoi titolarissimi per poter completare al meglio la stagione. Per farlo sarà necessario vincere contro il Messina domenica, allontanandosi dalle acque agitate della zona playout.