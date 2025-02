Il racconto del primo tempo

La partita si è disputata a porte chiuse sul neutro di Francavilla Fontana, in uno scenario surreale, vista la situazione dei tarantini, in campo con la primavera. Per il Foggia, invece, non era presente in panchina mister Zauri, squalificato. La prima grande occasione per gli ospiti, al 6’, capita sulla testa di Zunno che, tutto solo sul secondo palo, manca l’appuntamento con il gol. Il Foggia la sblocca al 20’: su un calcio di punizione Emmausso salta più in alto di tutti e incorna il pallone dello 0-1. Per l’attaccante ex Messina è la quarta rete nelle ultime quattro partite. Al 32’ ancora un colpo di testa per il raddoppio del Foggia: Salines, trovato in area da Gala, segna lo 0-2. L’ultimo highlight del primo tempo è il gol dello 0-3. Al 41’, Silvestro devia di petto e mette in rete.