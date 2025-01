Monopoli-Foggia 1-0: vittoria di misura per i biancoverdi, Bruschi decide dal dischetto

Il Monopoli conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro il Foggia nel Monday Night della 22ª giornata del Girone C di Serie C , confermando il suo straordinario stato di forma . Davanti ai propri tifosi al Vito Simone Veneziani , i biancoverdi trovano la quinta vittoria consecutiva grazie a un rigore trasformato da Bruschi al 26'. Una prestazione solida che proietta la squadra di Alberto Colombo momentaneamente in vetta alla classifica con 44 punti . Per il Foggia , un’altra serata amara: la formazione di Luciano Zauri incappa nel secondo ko consecutivo , rimanendo ferma a 25 punti e in bilico appena fuori dalla zona playout .

Primo Tempo: Monopoli avanti, Foggia incerottato

La partita parte subito con il Monopoli in avanti. Dopo pochi minuti, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Miceli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il difensore manca il bersaglio da pochi passi. Poco dopo, Bulevardi tenta la giocata spettacolare con una rovesciata che però termina alta. Il gol del vantaggio arriva al 26': sugli sviluppi di un corner, Da Riva intercetta il pallone con il braccio in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dal dischetto, Bruschi non sbaglia, spiazzando Perina con una conclusione precisa alla sua sinistra. Il Monopoli continua a spingere, mentre il Foggia fatica a costruire gioco, affidandosi a sporadici tentativi dalla distanza, tra cui un tiro velleitario di Murano. Il primo tempo si chiude con i biancoverdi meritatamente avanti 1-0.

Secondo Tempo: Monopoli gestisce, Foggia spento Nella ripresa, il copione non cambia: il Monopoli gestisce il possesso e cerca il raddoppio, sfiorandolo con un tentativo di Grandolfo da lontano e una conclusione di Sylla che si stampa sul palo all’84’. Il Foggia prova a reagire inserendo forze fresche come Orlando e Sarr, ma la squadra di Zauri non riesce a creare vere occasioni fino agli ultimi minuti. L'occasione più ghiotta per gli ospiti arriva all’86’, quando Sarr, da posizione favorevolissima, spara alto sopra la traversa, sprecando l’unica vera chance per il pareggio. Nel finale, la retroguardia del Monopoli resiste con ordine, assicurandosi tre punti fondamentali.

Con ben 15 risultati utili consecutivi, il Monopoli si conferma una delle squadre più in forma del torneo, mostrando compattezza difensiva e concretezza nei momenti chiave. Con questa vittoria, i biancoverdi consolidano le proprie ambizioni di alta classifica. Il Foggia, invece, continua a faticare nel trovare continuità, con un attacco sterile e poca incisività in fase offensiva. Per il Monopoli, in attesa dello scontro diretto con il Benevento, in programma il 3 febbraio, il prossimo impegno contro la Juventus U23 sarà un test cruciale per mantenere la leadership. Dal canto suo, il Foggia, già a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Latina, dovrà necessariamente invertire la rotta per evitare di essere risucchiato nella zona playout.