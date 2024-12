L'allenatore del Milan Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di San Siro contro la Roma.

Giornata di conferenza stampa anche per Paulo Fonseca, che è intervenuto proprio in questi minuti alla vigilia della sfida con la Roma per presentare il match di domani sera. Non è affatto un momento semplice per la formazione rossonera, che arriva all'incontro dopo un pareggio contro il Genoa e una vittoria di misura contro del Verona. Di seguito, le parole del tecnico del Milan.

Milan-Roma, Paulo Fonseca in conferenza stampa — Paulo Fonseca ritrova il suo passato in un match che avrà sicuramente un sapore ancor più particolare per il tecnico portoghese. "La Roma è la Roma. È un gran club, una grande città - ha detto l'allenatore rossonero. Hanno una grande squadra, con buoni giocatori e con un grande allenatore, che ha vinto tanto nella sua carriera. Tornare qui in Italia e giocare contro la Roma è sicuramente speciale per me. Ho tanti amici lì, ma domani quando entrerò in campo per giocare sarà come tutte le altre squadre. Ho la stessa voglia di vincere, di fare una buona partita. Per 90 minuti ho solo un pensiero, vincere".

Sul fatto che si affrontano due grandi squadre del campionato italiano, entrambe però protagoniste di una stagione al di sotto delle aspettative: "Non la penso così, non ho questa sensazione. Siamo ancora molto lontani dalla fine del campionato. Se facciamo un paragone con altre squadre, dire che solo Roma e Milan stanno deludendo è troppo".

Il punto sugli infortunati: "Pulisic non recupera, Morata sì" — "Mi aspettavo di avere Pulisic. Sta bene, ma in questi ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia. Non si è allenato con noi in questi giorni. È un problema sorto durante il processo di recupero, non è pronto per domani e non ci sarà neanche per la panchina. Non per il problema precedente, ma per questo nuovo che è sopraggiunto. Loftus sta molto meglio, penso che la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata sta bene, è pronto per giocare. Bennacer sta bene, è molto motivato: non ha la condizione fisica per fare i 90 minuti, ma è pronto per giocare e troverà spazio. Musah e Leao sono più in ritardo, nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Avremo 11 giocatori (sorride, ndr)".

Poi, una specifica anche sulle condizioni di Theo Hernandez: "Abbiamo fatto allenare Theo in questi giorni, ha bisogno di recuperare fisicamente. Anche lui ha la consapevolezza che può fare molto meglio. In questi ultimi due giorni, che abbiamo lavorato insieme e abbiamo parlato, sono veramente positivo su Theo: vediamo come starà domani, ma sono fiducioso".

Fonseca su Tomori: "Per me è un giocatore importante" — Paulo Fonseca si è preso poi del tempo per chiarire il suo pensiero di Fikayo Tomori, che è apparentemente scivolato indietro nelle gerarchie dopo esser stato per diversi anni una colonna del Milan: "Rispetto il suo punto di vista. Tomori è un grande professionista ed è importante per la squadra. Giocando o non giocando, lui lavora sempre allo stesso modo. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. Tomori per me è importante, non posso dire se giocherà o non giocherà domani, ma per me è importantissimo".

E poi ha proseguito sulla possibilità di vederlo giocare da terzino, come accaduto nel finale di gara a Verona: "Quella è stata una scelta momentanea, ma posso dire che ci avevo già pensato prima. Il City talvolta gioca con quattro difensori centrali sulla linea difensiva. Magari Tomori può fare difensivamente questa posizione. Il problema è con le dinamiche offensive che abbiamo ed il nostro modo di attaccare col terzino: mi sembra difficile avere Tomori in questa posizione. Magari in qualche momento e in qualche partita, quando penso che abbiamo bisogno di difendere meglio, può essere una soluzione".

Fonseca sul centrocampo e sul confronto Chukwueze-Saelemaekers — "Non so chi giocherà domani, ma quello che posso dire molto onestamente è che Bennacer non ha la condizione fisica per giocare titolare domani", annuncia il tecnico in conferenza stampa. Poi aggiunge: "Sono molto soddisfatto del ritorno di Bennacer. Lui è molto motivato, sta lavorando molto bene, sta portando alla squadra tanta energia, quello che io sento in questo momento è che può essere importante per la squadra. In questo momento vedo una strada, con Bennacer che può essere importante per la nostra squadra in questa parte di stagione".

Il tecnico viene poi stuzzicato anche sul confronto tra Chukwueze e l'ex Saelemaekera, lasciato partire forse un po' troppo a cuor leggero in estate: "Io non ritorno indietro. Saelemaekers sa quello che io penso di lui e onestamente sono soddisfatto che stia facendo bene. Su Chukwueze sono d'accordo: è un giocatore che lavora tanto per la squadra e si sacrifica tanto. Non è facile fare il quinto uomo difensivamente, sta facendo bene, sta mancando un po' nelle ultime scelte e penso che possa essere più decisivo. È anche una questione di fiducia, ha bisogno di migliorare nei momenti importanti: sono quelli che fanno alzare la qualità dei giocatori. Stiamo lavorando su questo, ci aspettiamo che possa portare di più alla squadra nelle scelte negli ultimi metri".

L'annuncio su Jimenez e sul mercato — Complice l'assenza di Rafa Leao, domani toccherà ancora una volta al giovane Jimenez partire dal primo minuto. Lo spagnolo sta facendo molto bene, con grande sorpresa probabilmente anche dello stesso tecnico. Fonseca commenta così le differenze tra lui e Leao: "Sono giocatori diversi: Rafa è più forte nell'uno contro uno; Jimenez è veloce, magari gioca più per il cross e l'assist. È diverso, ma anche Jimenez è un giocatore di iniziativa individuale. Non posso fare grandi paragoni sui giocatori, lui si è trovato bene in questa posizione. Ho una certezza per domani: Jimenez giocherà. Vediamo come esterno o terzino".

E poi il focus sul mercato: "Stiamo pensando a tutte le situazioni. La società sta attenta a quello che succede. I cambi che faremo, li faremo con la consapevolezza di quello che è meglio per la squadra. Ma ora sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla Supercoppa. Cessione di Tomori? Francamente non ne abbiamo parlato, per me è una novità".

Fonseca svela che Milan si aspetta di vedere — "Non è difficile capire cosa voglio vedere nel 2025: una squadra con un atteggiamento più consistente. Penso al mese di gennaio come decisivo? No, mi sembra esagerato. È un gennaio pieno, troppo pieno. E allora devo pensare ad una partita alla volta. Ora penso solo alla Roma, dopo questa partita comincio a pensare alla Supercoppa. Se poi vado troppo avanti col pensiero non si possono fare bene le cose.

Cosa intendo per consistente? Stiamo parlando di una squadra che ha fatto partite in cui ha dimostrato di poter fare bene anche in partite difficili. Senza queste partite potevamo pensare ad un problema. Ma penso che la squadra non veda le partite tutte allo stesso modo e questo è un problema. Oggi siamo qui a parlare di un Milan che non sta bene, ma se abbiamo due punti in più delle partite contro Genoa e Cagliari magari non se ne parlava tanto. E questo è successo perché la squadra non è consistente nell'affrontare gli avversari: quando non gioca contro grandi squadre pensa che sia facile.

È questo che dobbiamo cambiare, in questo dobbiamo essere consistenti, nel guardare tutte le squadre allo stesso modo e non perdere punti dove non dobbiamo perderne. È una questione tattica? No. È una questione tecnica? No. È un problema di adesso? No. Stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo fare. Abbiamo provato di tutto? No, perché continuano a succedere questi momenti. È una grande sfida. Sono sicuro che troveremo la strada giusta".