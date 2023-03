Frosinone, Condello scartato da Juve e Milan e lui le punisce: due doppiette

Il classe 2004 muove i suoi primi passi - pardon calci - nella Tor Tre Teste e nel 2018 vola in prestito alla Juventus. La Vecchia Signora non crede molto al ragazzo - complice una stagione non esaltante - e lo gira in prestito al Milan dove giocherà un grande calcio. Questo non basta ai bianconeri che decidono di vendere il giocatore e di scartare un talento nostrano. La squadra ciociara ha scelto di puntare sul giovane azzurro e Condello è riuscito a segnare 10 gol in 24 presenze, con due rivincite personali: le doppiette a Juventus e Milan. Il rimpianto è dietro l'angolo, soprattutto in un'epoca storica che necessita di talenti targati Italia.