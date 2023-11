Frosinone, Di Francesco: “Ci siamo ripuliti dai quindici minuti di Cagliari”

"Dove può arrivare questo Frosinone? Non lo so, - prosegue l'allenatore dei ciociari - ma come obiettivo primario abbiamo la salvezza. Oggi abbiamo fatto una gara consapevole ma umile. Dobbiamo proseguire con questo spirito. Per me è stato un periodo particolare, ma ho rivisto alcune cose e mi auguro di portarle avanti con questi ragazzi. Soulé in ottica Nazionale? Non lo so. So che si sono parlati con Spalletti e che si deve sentire libero di fare la scelta che meglio crede. Se fossi il papà, deve sentire quello che ha dentro. In ogni caso, deve portare sempre in campo il sorriso che ha negli allenamenti”.