Frosinone, Di Francesco: “Complimenti ai ragazzi per il percorso fatto”

"Di mercato - continua il tecnico dei giallazzurri - ne parla il direttore. In quello che creiamo manca concretezza. È normale che se giochi dal basso non puoi commettere certi errori, serve più attenzione e migliorare la fase difensiva. Ma anche il duello, quando vai in aggressione e cerchi l’uno contro uno. Questa scelta ci ha portato frutti importanti, ultimamente un pochino meno. In altre partite non c’è stata questa supremazia netta dell’avversario. Lavoriamo in questa direzione. Con la Lazio abbiamo fatto bene 70 minuti e poi concesso 3 gol. I ragazzi devono capire insieme, io devo capire dove poterli aiutare. In altre partite siamo stati più concreti, poi come in questa usciamo troppo facilmente dalla gara. Per fare certi tipi di giocate dobbiamo andare più incontro alla palla. Bisogna stare più attenti. Costruzione dal basso? In questo momento se si vede l’errore si enfatizza di più. Tante volte ha portato vantaggi per situazioni importanti. Non bisogna abusarne, bisogna essere intelligenti. Anche la Juve ha provato a partire dal basso nel primo tempo, alcune volte ci ha messo in difficoltà. Bisogna considerare quando si prende gol ma anche se si fa qualcosa di buono. Ognuno porta idee e pensiero".