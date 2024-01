Frosinone, ufficiale Ghedjemis: l’attaccante 2002 arriva dal Rouen

Il club ciociaro cerca il guizzo dalla terza serie francese come capitato per Oyono. Giocatore, classe 2002, molto duttile che può giocare su tutto il fronte offensivo e attenzionato anche da Deschamps.

Il Frosinone, reduce dal ko all'Olimpico con gli uomini di Sarri nel derby laziale, non fa drammi e presenta un nuovo colpo. Fares Ghedjemis, classe 2002, è il primo acquisto dei ciociari in questo mercato invernale. L'esterno offensivo, passaporto francese e algerino ma nato a Montreuil in Francia, arriva dal Rouen, società transalpina di terza serie, un po' come capitato a Anthony Oyono, gioiellino ora fermo ai box. L'esterno offensivo può giocare sui due lati ma anche da trequartista puro. Di seguito il comunicato del club.