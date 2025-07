Galatasaray-Cagliari: tutti i precedenti fra squadre italiane e turche

In tanti decenni di calcio europeo, ci sono stati molti confronti fra squadre italiane e squadre turche: in questo focus, li ripercorriamo andando a snocciolare dati statistici, contesti storici e in che competizione andavano a sfidarsi

Michele Bellame Redattore 25 luglio 2025 (modifica il 27 luglio 2025 | 18:34)

In oltre sei decenni di confronti, le squadre italiane hanno quasi sempre avuto la meglio, ma le formazioni turche hanno saputo opporre orgoglio, tifo caloroso e progressi evidenti. Dalle prime goleade alle sfide più equilibrate, questi incroci hanno raccontato l’evoluzione del calcio europeo. Un dialogo tra due scuole, tra due passioni, che ha saputo regalare momenti memorabili. E che attende soltanto il prossimo capitolo. La sfida di ieri fra Galatasaray e Cagliari, è l'ennesimo di una serie di confronti tutte dal sapore importante.

Il rapporto calcistico tra Italia e Turchia, a livello di club, cominciò in una notte del marzo 1963, quando il Milan di Nereo Rocco, proiettato verso la conquista della Coppa dei Campioni, affrontò il Galatasaray nei quarti di finale. Fu un doppio confronto senza appello: 3-1 all’andata a Istanbul, ma soprattutto 5-0 al ritorno davanti a oltre 70.000 spettatori a San Siro, il primo grande exploit di un’italiana contro una squadra turca in Europa. “Quella sera capimmo che il calcio italiano era pronto a dettare legge anche fuori casa”, scrissero i giornali.

Goleada all’Olimpico: il 10-1 della Roma — Qualche mese più tardi, nell’allora Coppa delle Fiere, la Roma ospitò l’Altay İzmir e scrisse una pagina storica: 10-1 il risultato finale, la vittoria più larga mai ottenuta da un club italiano contro una formazione turca. Da Costa e Peccenini furono i protagonisti di un match che non lasciò spazio all’equilibrio. Più che una partita, fu una dichiarazione di superiorità tecnica e tattica, fotografando un’epoca in cui le distanze tra i due movimenti calcistici erano ancora molto marcate.

Lazio–Beşiktaş: il passaggio che valeva l’Europa — Nel marzo del 2003, la Lazio incrociò il Beşiktaş nei quarti di finale di Coppa UEFA, in uno dei confronti più significativi dell’intera serie. I biancocelesti vinsero 1-0 all’Olimpico con un gol di Corradi e chiusero i conti al ritorno, imponendosi 2-1 in Turchia. Non fu solo una vittoria prestigiosa, ma il lasciapassare per la semifinale europea, un traguardo che mancava da anni. “È stato uno dei momenti più maturi del nostro percorso europeo”, dichiarò Roberto Mancini, allora allenatore della squadra.

Juventus e Galatasaray: tensioni da Champions Tra le sfide più intense c’è senza dubbio quella che ha visto protagoniste Juventus e Galatasaray nella Champions League 2013/14. Il pareggio per 2-2 a Torino aveva lasciato aperti i giochi, ma la neve caduta copiosa a Istanbul rese il ritorno surreale. La partita fu sospesa e ripresa il giorno dopo, giocata in condizioni estreme. Il gol di Sneijder all’ultimo respiro condannò i bianconeri all’eliminazione. “Fu un’eliminazione amara, arrivata in un contesto al limite della regolarità”, commentò il tecnico Antonio Conte, visibilmente provato.

Napoli–Trabzonspor: l’ultimo atto Il confronto più recente, e forse anche il più netto, risale al 2015. Nei sedicesimi di Europa League, il Napoli di Rafa Benítez demolì il Trabzonspor con un clamoroso 4-0 in trasferta, firmato da Higuaín, Gabbiadini, Hamsik e Zouma. Al ritorno, al San Paolo, bastò un 1-0 per completare l’opera. Fu una dimostrazione di forza che chiuse simbolicamente il lungo percorso degli scontri tra club italiani e turchi, rimasto fermo da allora.